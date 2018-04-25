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В. Томашевский: Из-за недостаточной конкуренции банков страдают граждане Литвы

Фото www.L24.lt

«Один из основных аргументов, почему у нас должен появиться литовский коммерческий банк, – в стране необходима конкуренция, которой среди банков сейчас нет. И из-за этого страдают наши жители, которые платят банкам очень много», – сказал на прошедшей в Сейме пресс-конференции председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский.

В пресс-конференции приняли участие председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, европарламентарий Вальдемар Томашевский и староста парламентской фракции ИАПЛ-СХС Ванда Кравченок. Тема пресс-конференции – «Учреждение литовского коммерческого банка и актуальные политические вопросы».

В.Томашевский выразил сожаление в связи с тем, что Литва является одной из немногих стран ЕС, в которой в настоящее время нет государственного коммерческого банка. Это положение предопределяет очень много неудобств и для граждан Литвы, и для государственных учреждений.

 «Основная проблема, стоящая перед жителями, особенно в районах, – это резкое сокращение числа банковских отделений – за последние четыре года их стало меньше почти наполовину», – сказал В.Томашевский.

Кроме того, цены на банковские услуги в Литве являются одними из самых высоких в Европейском союзе. «По этим и другим причинам ИАПЛ-СХС еще два месяца назад предложила создать Литовский государственный коммерческий банк», – пояснил депутат Европарламента.

Лидер ИАПЛ-СХС отметил, что цены на банковские услуги, действующие в Литве и других странах Европейского союза, существенно отличаются. В Литве взимается плата почти за все, в то время как в других странах такие услуги, как снятие наличных, обслуживание карточек, переводы, и другие  бесплатны.

В. Томашевский обратил внимание на то, что правящая коалиция с 1 января 2020 года повышает пенсии на 30 евро. В настоящее время обсуждается предложение президента увеличить пенсии еще на 3 евро, в то время как, например, ежемесячная плата за обслуживание счета в банке SEB составляет 18 евро в год. Также клиенты работающих в Литве банков за снятие наличных (превысив фиксированный лимит в размере 550 евро в месяц) должны платить 0,8% от суммы, хотя это их собственные, заработанные деньги.

 «Коммерческий банк Литвы нужен, потому что у нас должна появиться конкуренция между банками, какой, к сожалению, пока нет, а страдают наши люди, которые много платят. В год на одного человека выходит как минимум 30-40 евро, хотя в других странах это делается почти бесплатно. Вот вам и поддержка каждому человеку и пенсионерам», – иронично заметил В. Томашевский.

По словам председателя ИАПЛ-СХС, замедление экономики Литвы является еще одним аргументом в пользу создания Литовского коммерческого банка. В Германии коммерческие банки используются для стимулирования экономики. У Литвы в настоящее время нет инструментов, способных остановить замедление экономики.

В. Томашевский напомнил, что консерваторы и либералы, правившие  с 2008 по 2012 год, решили брать кредиты у зарубежных коммерческих банков под огромные проценты. «Сколько денег людей, денег нашего государства было потрачено? Чтобы иметь рычаги воздействия во время кризиса, необходим  собственный государственный коммерческий банк», – пояснил В. Томашевский.

Европарламентарий отметил, что в Литве есть база для создания коммерческого банка. Ею могут стать принадлежащие государству здания, в качестве примера политик привел отделения Почты Литвы, которых в Литве в три раза больше, чем действующих банковских отделений.

В.Томашевский также напомнил о предложении ИАПЛ-СХС обложить налогом банковские активы. По словам политика, Литва, вероятно, единственная страна, где такой налог отсутствует. «В 21 стране в Европейском союзе есть банковский налог – 5 государств облагают налогом банковские активы, что мы и предлагаем, а 16 государств облагают налогом банковские пассивы. В 21 государстве есть этот банковский налог – банки платят этот налог, не беря много денег с людей. К сожалению, у нас иная ситуация».

Председатель ИАПЛ-СХС отметил, что предложение ввести налог для банков продемонстрировало гражданское мужество этой политической силы, которого не хватило другим партиям. В средствах массовой информации были определенные нападки – заказные статьи и программы, имеющие цель, чтобы это решение не было принято в нашем парламенте.

 «Первое голосование состоялось, и это большое достижение. Теперь мы должны принять  соответствующий закон. Сейчас есть компромиссное предложение – годовой тариф 0,4%, сейчас 0,3%, и, конечно, можно обдумать, когда этот налог вступит в силу», – сказал В.Томашевский.

В ходе пресс-конференции глава ИАПЛ-СХС заверил, что бюджет будет принят. «Работа продолжается, и бюджет будет принят. Как один из лидеров правящих партий, я хочу четко заявить и заверить общество в том, что все эти дискуссии в прессе являются искусственным ажиотажем. Коалиция работает без перебоев, и бюджет будет таким, какого наши жители ждут в течение последних 30 лет».

Информация «ЛК»

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