Администратор: руководство Lifosa может действовать в интересах олигархов РФ

В письме, отправленном во вторник, Эгидиюс Каселис, уполномоченный администратором Finance guru, сообщает, что российский олигарх Андрей Мельниченко передал права на фонд управления группой «ЕвроХим» своей жене Александре после того, как попал под международные санкции. Однако в прошлую пятницу Европейский Союз (ЕС) ввел санкции и в отношении ее, поэтому Lifosa контролируется санкционированными лицами.

Временный администратор также пишет, что никакая компетенция или функции органа управления компании не были переданы администратору, и что руководство компании неоднократно заявляло, что оно не подлежит каким-либо международным санкциям или они им непонятны, поэтому деятельность компании вообще не должна ограничиваться.

В письме также утверждается, что временному администратору не предоставляются данные о конечных бенефициарах Lifosa. Например, первые крупномасштабные сделки купли-продажи, представленные на согласование, предлагается заключить с офшорными структурами или с компаниями, контролируемыми лицами, публично связанными с режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко.

«Они (сотрудники компании — ред.) устно объяснили, что представители Мельниченко, управляющие компаниями группы «ЕвроХим», до сих пор единолично указывают, что и у кого покупать, или что и кому продавать, поэтому руководитель компании по сути сам не решает», — говорится в документе.

В письме Каселис просит в срочном порядке дать оценку применению шестого пакета санкций в отношении Александра Мельниченко и временно приостановить полномочия управляющего, правления и собрания акционеров компании, а также продлить полномочия временного администратора чтобы он мог принимать решения.

В Минфине Литвы заявили, что пока не могут сказать 15min, будет ли учтено обращение временного администратора Lifosa.

После принятия Сеймом поправок к закону о международных санкциях, предусматривающих назначение администратора подсанкционных компаний, Минфин 23 мая назначил временного администратора компании для восстановления деятельности Lifosa.

После того, как 9 марта Евросоюз ввел санкции в отношении близкого к Кремлю российского олигарха Мельниченко, счета Lifosa были заморожены, а 10 апреля деятельность компании была остановлена.

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