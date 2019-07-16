Адвокат А. Палецкиса: мы не видим причин для содержания под стражей

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Адвокат подозреваемого в Литве шпионаже в пользу России Альгирдаса Палецкиса утверждает, что не видит причин, по которым его подзащитный должен и далее оставаться задержанным.

«Мы не видим никаких причин, по которым арест должен быть продлен. Дело уже почти рассмотрено, досудебное расследование уже идет к концу: насколько можно было собрать доказательства, материалы, то было сделано, и сейчас нет никакой возможности», – сказал BNS во вторник защитник А. Палецкиса Альгис Пятрулис.

Все же, он сомневается в том, что во вторник Каунасский окружной суд вынесет вердикт, благоприятный для его подзащитного, и не одобрит продление ареста еще на три месяца.

По словам адвоката, единственным аргументом, на котором основывается арест, является то, что А. Палецкис может сбежать, поскольку он ранее жил в Москве, и у него есть там связи.

«Может сбежать потому, что этому человеку не повезло, он родился в семье дипломата и провел детство в Москве. Вот это единственное основание», – утверждает А. Пятрулис.

Подозреваемый в шпионаже А. Палецкис находится под арестом с октября прошлого года, прокуроры предлагают продлить его арест еще на три месяца. В декабре прошлого года правоохранительные органы сообщили о расследование возможного шпионажа в пользу России, в нем подозрения были предъявлены не названной «сети лиц», среди них – бывшему лидеру Социалистического народного фронта А. Палецкису.

Фото BFL/Томаса Лукшиса

По словам адвоката, подзащитный не признает своей вины.

«Ему не в чем признаваться. Там разговоры о политических взглядах, нет никаких конкретных обвинений», – утверждает защитник.

По оценкам А. Пятрулиса, появляющиеся в публичном пространстве сообщения о материалах дела являются лишь «политическим фоном».

Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.

По данным новостного портала delfi.lt, в отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.

Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николаем Филипченко, с осужденным в другом деле. Предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.

Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте.

Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший лидер А. Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки в связи с угрозами национальной безопасности.

Разведка назвала СНФ благоприятствующей России политической партией.

В 2012 году А. Палецкис был осужден за то, что отрицал и грубо умалял факт агрессии СССР против Литовской Республики.