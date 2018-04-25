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Адвокатам осужденных по делу 13 Января будет выплачено более полумиллиона евро

Фото BFL/Райтиса Плаукса

Ожидается, что назначенным государством защитникам подсудимых по делу 13 Января на этой неделе заплатят чуть более 552 тыс. евро.

Как сообщил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, более 300 тыс. евро будет выплачено из внутренних ресурсов министерства.

Остальную сумму в размере 227 тыс. евро Минюст запросит у правительства.

Ожидается, заявил министр юстиции, что платёжные поручения будут сделаны в пятницу.

В одном из крупнейших судебных процессов в Литве работало 120 нанятых государством адвокатов.

Вильнюсский окружной суд  по делу о 13 Января вынес приговор в отношении 67 человек, проживающих в России, Украине, Беларуси. Они были приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 14 лет, и признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Среди осужденных — бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, заочно приговорённый к 10 годам лишения свободы. Владимира Усхопчика, бывшего командира Вильнюсского гарнизона Советской армии приговорили к 14 годам лишения свободы, а бывшего офицера КГБ Михаила Головатова — к 12 годам лишения свободы.

Пострадавшими по этому делу были признаны почти 700 человек, около тысячи человек были опрошены в качестве свидетелей.

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими военнослужащими Вильнюсской телебашни и здания Комитета радио и телевидения.

Большинство обвиняемых были приговорены заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдать.

BNS

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