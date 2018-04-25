Адвокаты рассмотрят возможность временно прекратить бесплатную правовую помощь

Фото BFL/Райтиса Плаукса

Литовские адвокаты из-за образовавшейся задолженности государства рассмотрят возможность временно прекратить предоставление бесплатной юридической помощи.

Такое предложение будет обсуждаться на созываемом 31 октября внеочередном заседании Адвокатского совета, сообщила в пятницу адвокатское сообщество.

Адвокаты утверждают, что приостановление предоставления услуг будет означать, что не смогут осуществляться большинство досудебных следственных действий, например, арест лица, продление сроков ареста и допросы, также значительно затормозится работа судов.

Гарантируемые государством услуги правовой помощи в Литве предоставляют 553 адвоката.

Они возмущены тем, что в этом году бюджет гарантируемой государством правовой помощи сокращен до 3,7 млн евро, а в прошлом году на это было выделено 4,5 млн евро.

При этом количество дел выросло с 42 тыс. до 50 тыс., один час работы адвоката до вычета налогов составляет 13 евро (около шести евро после уплаты налогов и затрат на индивидуальную деятельность), а стоимость всего дела, которое получает адвокат до уплаты налогов составляет всего 120 евро, говорится в сообщении адвокатуры.

«По причине ненадлежащего планирования бюджета Министерства юстиции начались массовые задержки оплаты адвокатам, оказывающим вторичную правовую помощь. Хотя часть долга адвокатам была покрыта за счет правительственного резерва и ассигнований Минюста, долги продолжали расти», – говорится в сообщении.

В бюджете этого года на предоставление вторичной правовой помощи предусмотрено выделить 3,8 млн евро, однако по причине расходов на объемное дело о событиях 13 января 1991 года они оказались недостаточными, и образовался долг.

В начале сентября правительство уже выделило из резервного фонда 350 тыс. евро на оплату назначенных государством защитникам обвиняемых по делу 13 января.

По подсчетам адвокатуры, в конце сентября государство в целом задолжало адвокатом за гарантируемую государственную правовую помощь 568 тыс. евро.