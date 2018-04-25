Аэропорты Литвы реализуют проект «Подсолнух неочевидного нарушения здоровья»

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Аэропорты страны в целях обеспечения положительного опыта путешествий для пассажиров со специальными потребностями начинают сотрудничество в реализации международного социального проекта: «Подсолнух неочевидного нарушения здоровья» (англ. The Hidden Disabilities Sunflower).

Целью проекта является помощь людям с неочевидными нарушениями здоровья в более простом выражении своих потребностей, а работникам аэропортов — легче распознать пассажиров, заболевания которых не сразу заметны, и своевременно оказать им необходимую помощь.

Реализация проекта «Подсолнух неочевидного нарушения здоровья» была начата в 2016 году в аэропорту Гатвик, расположенном в Объединённом Королевстве.

В то время персонал аэропорта проходил обучение по распознаванию пассажиров, заболевания которых не являются очевидными. У неочевидного заболевания нет физических признаков, оно может заключаться в сложностях обучения, нарушениях речи, зрения или слуха, а также в функциональных ограничениях и прочих хронических заболеваниях, которые оказывают большое влияние на повседневную жизнь.

Согласно данным исследователей 74 процента жителей с подобными заболеваниями не пользуются никакими специальными средствами, например, инвалидными колясками и т.д., которые могли бы помочь окружающим понять истинное состояние их здоровья. Поэтому, для этой цели был создан международный скромный, но хорошо видимый символ – подсолнух – который помогает идентифицировать, что человеку с подсолнухом может понадобиться дополнительная помощь.

Вскоре к проекту присоединились и другие предприятия, а также организации Объединённого Королевства, такие как торговые сети «Tesco», «Marks & Spencer» и прочие, а в настоящее время солидарность проявляют и другие страны.

В настоящее время знак подсолнуха уже идентифицируется и в крупнейших аэропортах мира: в Канаде, Австралии, США и т.д. Литовские аэропорты являются первыми в странах Балтии, кто выразил желание присоединиться к инициативе.

По словам руководителя отдела по управлению опытом пассажиров Расы Петрайтене, Литовские аэропорты рады тому, что могут перенять хорошую практику.

«Являясь социально ответственным предприятием, Литовские аэропорты постоянно заботятся и расширяют пакет услуг для пассажиров со специальными потребностями: у нас развита услуга по более удобному прибытию в аэропорты, сопровождению пассажиров, им оказывается помощь в передвижении, предоставляется необходимое оборудование и другие услуги по удовлетворению потребностей. Для нас важно обеспечить опыт безопасного и качественного путешествия для всех, поэтому мы рады, что теперь сделать это станет проще», — говорит Р. Петрайтене.

По её утверждению, проект «Подсолнух неочевидного нарушения здоровья» предоставляет инструменты для заботы о пассажирах в международном масштабе, поэтому пассажирам со знаком подсолнуха, прибывшим из аэропорта другой страны, который присоединился к этой инициативе, будет оказано дополнительное необходимое внимание.

«Прибыв в один из трёх аэропортов Литвы, пассажиры с неочевидными нарушениями здоровья у столов регистрации на рейсы могут попросить специальный аксессуар с символом подсолнуха. Наши работники и партнёры прошли обучение, они ознакомлены со специальными потребностями и относятся к ним внимательно, поэтому могут уделить больше внимания и времени для обеспечения положительного опыта общения с аэропортами», — рассказывает Р. Петрайтене.

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