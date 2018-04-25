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Находки в доме «черного копателя”

Фото policija.lt

В Кельмеском районе полиция обыскала «черного копателя», обнаружив редкое вооружение времен войны, сообщает пресс-служба Шяуляйского районного комиссариата полиции.

Полицейские Расейнского районного комиссариата отправились проверить полученную ими информацию о незаконном хранении огнестрельного оружия. Обыски прошли у 37-летнего жителя Кельме утром 16 июня по решению судьи Расейнской палаты судей Шяуляйского участка. Прежде всего полицейские проверили место жительства указанного человека в деревне Будрайчяй Кельмеского района. В квартире была обнаружена катушка металлоискателя, которая указывала на то, что занятие «черного копателя» для жителя Кельме не ново. Также было найдено много разных старинных монет, пулеметных поясов и два патрона, а в подвале — танковые гусеницы.

Хотя мужчина утверждал, что у него нет никаких запрещенных предметов, в его мебельной мастерской была обнаружена целая военная «экспозиция»: два артиллерийских снаряда, их части, минный корпус, три детонатора, 49 сопел различного крупного калибра, некоторые из них с порохом, и пулемет послевоенной авиации Нудельман-Рихтер.

Когда был найден такой арсенал оружия, был объявлен план «Щит» и вызваны саперы группы Aras. Затем все  предметы были доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы в Вильнюсе для расследования.

По факту незаконного хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ в отношении гражданина начато предварительное следствие. Уголовный кодекс за такое преступление предусматривает арест или тюремное заключение на срок до пяти лет.

Мужчина нарушил закон, поскольку, для того чтобы владеть оружием, сначала нужно получить разрешение. Кроме того, на каждый вид оружия нужны документы о его приобретении, оно должно быть признано не пригодным для использования. Происхождение «экспонатов» не известно.

Также в ходе расследования полиция решила проверить, не хранит ли мужчина запрещенное оружие у родителей, живущих с ним в одной деревне. В результате оружие не нашли, но были обнаружены контрабандные сигареты, принадлежащие отцу подозреваемого. Сотрудники полиции извлекли из шкафа 60 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

В отношении 64-летнего мужчины за хранение подакцизных товаров был составлен протокол об административном правонарушении, который был передан в суд для наложения штрафа. За это предусмотрен штраф от 400 до 1,9 тысячи евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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