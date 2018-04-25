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Собор Святой Софии в Турции перестал быть музеем

Фото pixabay.com

Государственный совет Турции отменил постановление правительства страны о присвоении собору Айя-София (Святой Софии) в Стамбуле статуса музея, сообщает турецкое информагентство Anadolu. Таким образом, власти республики получили законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть.

Госсовет Турции постановил, что Айя-София находится на балансе Фонда имени султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.

Строительство собора Святой Софии началось в 532 году. Собор в течение 916 лет считался самым большим храмом в мире, а после падения Византийской империи в 1453 году стал главной мечетью Османского государства.

Согласно решению правительства Турции в 1934 году собор получил статус музея. В 1985 году Айя-София была признана памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает ТАСС, Государственный совет Турции 2 июля провел заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней.

Против изменения статуса Айя-Софии выступила ЮНЕСКО. «Айя-София включена в Список всемирного наследия в статусе музея, — указали в штаб-квартире организации. — Это влечет за собой ряд юридических обязательств». В ЮНЕСКО подчеркнули, что государство, на территории которого находится такой объект, должно воздержаться от каких-либо изменений, которые способны повредить универсальную ценность этого памятника.

Как напомнили в организации, собор Святой Софии стал образцом для многих храмов, его архитектура повлияла как на восточное, так и на западное искусство. Собор имеет универсальную и историческую ценность.

belta.by

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