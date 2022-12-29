Агентствам недвижимости за соглашение по клиентам и брокерам – штрафы почти на 1 млн евро

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Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) оштрафовал Ассоциацию агентств недвижимости Литвы и 39 ее членов на 969 тыс. евро за соглашение не переманивать друг у друга клиентов и брокеров.

Такое соглашение ограничивало взаимную конкуренцию, нарушало Закон о конкуренции и договоры о функционировании Европейского союза, сообщили в СК.