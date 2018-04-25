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TOP,Новости,Сейм Литвы

«Аграрии» решили делегировать Р. Карбаускиса в руководство сейма

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) принял решение делегировать Рамунаса Карбаускиса в руководство сейма, однако пока не ясно, на какую должность он будет претендовать – председателя парламента или вице-председателя.

«Фракция проголосовала, что в руководство сейма будут делегированы три члена фракции, то есть два нынешних заместителя, Рима Башкене и Арвидас Некрошюс, а также постановила, что буду делегирован я», – сказал Р. Карбаускис журналистам после заседания.

На вопрос, какую конкретно должность он претендует занять, Р. Карбаускис ответил, что решение примет совет правящей коалиции.

Лидер правящих «аграриев» Р. Карбаускис возглавляет парламентский Комитет по культуре.

Идя в руководство сейма, Р. Карбаускис перестанет возглавлять фракцию ЛСКЗ. По его словам, в среду фракция изберет нового руководителя, вероятные кандидатуры еще не обсуждались.

Правящие также призывают уйти с должности заместителя председателя сейма Ремигиюса Жемайтайтиса.

Глава партии «Порядок и справедливость» (ПС) Р. Жемайтайтис сейчас не входит ни в какую правящую фракцию после того, как группа представителей ПС создала отдельную фракцию «Во благо Литвы».

Коалиционное соглашение как партия подписала в июле и ПС. Председатель этой партии Р. Жемайтайтис после создания бывшими соратниками фракции «Во благо Литвы» остался в одиночестве и работает в составе Смешанной группы членов сейма.

«Аграрии» в четверг планируют голосование по вопросу об отставке делегированного ими самими в начале срока полномочий спикера парламента Виктораса Пранцкетиса.

Р. Карбаускис до сих пор призывает В. Пранцкетиса уйти в отставку, так как в заключенном в июле новом коалиционном договоре позиция спикера сейма передана партнерам по коалиции – социал-трудовикам.

В. Пранцкетис не согласен уходить в отставку сам и предлагает провести голосование по вопросу о снятии его с должности.

«Аграрии» несколько месяцев назад собрали необходимые подписи парламентариев за вынесение недоверия спикеру, однако до сих не зарегистрировали проект из-за риска, что не хватит голосов для его отставки. Для этого нужно не менее 71 голоса «за».

Р. Карбаускис на прошлой неделе подтвердил, что голосование состоится в четверг, 17 октября.

BNS
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