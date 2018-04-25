Европа лицом к лицу с новой угрозой

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Несколько дней назад генеральный прокурор ФРГ высказал предположение, что правые экстремисты, которые на первый взгляд кажутся «одиночками», часто действуют далеко не как соло.

Даже, когда они совершают теракты как бы «самостоятельно», в действительности они являются частью виртуального сообщества в Интернете, которое приветствует убийства и подстрекает к терактам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, описанное генпрокурором страны является ни чем иным, как новой формой терроризма. Преступления совершаются якобы «волками-одиночками», которые в значительной степени изолировали себя от внешнего мира и саморадикализировались в темных уголках Интернета. Но оно может также быть истолковано как означающее, что эти самые «волки-одиночки» являются частью растущей стаи — глобального сетевого движения правых экстремистов.

Слова генерального прокурора оказались поистине вещими. Менее чем через 24 часа после его заявления одинокий волк из невидимой стаи вылил всю свою злость посредством стрельбы у синагоги, о чем мы уже писали. 27-летний Стефан Баллиет, одетый в черные ботинки, шлем и камуфляж, попытался штурмовать синагогу в городе Галле. Арендованный им автомобиль был напичкан арсеналом взрывных устройств, винтовок и пистолетов.

Нападение произошло в Йом Кипур — праздник примирения, отмечаемый иудаистами. Пятьдесят один человек собрался в тот день в синагоге. Дверь, хоть и была изготовлена из дерева, все же была хорошо защищена. Это спасло жизни находящимся внутри молельного дома. Баллиет несколько раз стрелял из винтовки в дверь, раскалывая дерево, но замок и петли держались. Отчаявшись, Баллиет решил расквитаться за свою неудачу на улице, застрелив прохожего и затем рабочего в магазине. При этом он транслировал свои действия в режиме онлайн. Пять пользователей успели просмотреть прямую трансляцию, и еще 2200 просмотрели запись видео. При этом никто из просмотревших видео даже не позвонил в полицию.

Стрельба в Галле знаменует собой поворотный момент в правоэкстремистском движении. Это второй после убийства консервативного христианского демократа Вальтера Любке теракт в Германии за этот год. Любке был первым с 1945 года немецким политиком, который пал от рук ультраправых экстремистов.

Вечером после нападения в Галле канцлер Германии Ангела Меркель выступила в берлинской Новой синагоге, которая в «Хрустальную ночь» в 1938 году была сожжена фашиствующими молодчиками. На фасаде здания имеется вывеска: «Никогда не забывайте!». А в четверг президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер посетили место теракта в Саксонии-Анхальт.

Стрельба в Галле показала, что федеральный прокурор был прав. Опасность со стороны правых экстремистов возрастает, и появляются новые формы их радикализации. Даже сами преступления отличаются от прошлых атак — прямые трансляции дают им ощущение мрачного реалити-шоу.

Как показывает атака в прошлую среду, немецкие органы безопасности, несмотря на заметные усилия в течение последних месяцев после убийства Вальтера Любке, направленные на то, чтобы подобное больше не повторилось, по-прежнему плохо подготовлены к новым угрозам. Высокопоставленный представитель внутренней разведывательной службы Германии выразил глубокую обеспокоенность и признался, что органы безопасности в одиночку не справятся с этой задачей.

Антисемитизм и насилие на этой почве не исчезло после 1945 года. Оно существовало в Германии в форме повседневной враждебности, нападений и оскорблений. Пусть даже в еле заметной форме. Так, после основания Федеративной Республики в 1949 году число уголовных преступлений на почве антисемитизма возросло. Нанесение материального ущерба имуществу, поджоги и взрывы бомб в синагогах, осквернение еврейских кладбищ, нападения фиксировались каждый год. Например, незадолго до Рождества в 1980 году неизвестный злоумышленник позвонил в дверь руководителю еврейского издательства в Эрлангене Шломо Левину, и когда тот открыл дверь, убийца выстрелил из пистолета в него и его подругу, убив обоих.

В 1994 году неонацисты бросили коктейли Молотова в подъезд синагоги. Только благодаря быстрому приезду пожарных никто не пострадал.

Возможно, своевременное раскрытие правоохранительными органами подпольной неонацистской террористической группировки «Национал-социалистическое подполье» (НГУ) восемь лет назад спасло жизни многих евреев. Следователи нашли у задержанных 233 адреса еврейских учреждений и просто рядовых жителей.

Не исключено, что стрелок в Галле был вдохновлен преступлениями Андерса Брейвика в Норвегии и Брэндона Тарранта в Новой Зеландии. Это новый тип терроризма, когда злоумышленник ставит перед собой цель достичь количественного результата. Когда Баллиет понял, что его план совершить массовое убийство провален, он не нашел ничего лучше, как извиниться перед своей виртуальной аудиторией: «Извините, ребята, я — неудачник».

Так же, как и Таррант, Баллиет транслировал свою атаку в режиме онлайн. Так же, как и Брейвик, он носил шлем и боевое снаряжение. Так же, как и его кумиры, он опубликовал в Интернете пространный «манифест», в котором 16 страниц посвящены подробному описанию планов нападения.

Важно, что злоумышленник написал и опубликовал манифест на английском языке. Это говорит о том, что он не пытался произвести впечатление только на местных неонацистов. Он рассчитывал на более широкую аудиторию.

При этом Баллиет был внешне «чист». Он не находился под наблюдением немецкой полиции или спецслужб, которым поручено отслеживать террористов и политических экстремистов. У него не было судимости. Поиски в интернете выявили лишь несколько статей о шахматных турнирах, в которых он участвовал, будучи еще подростком.

В прошлую среду утром среднестатистический немец Баллиет сел в свою машину. Он немного поиграл со своим смартфоном и ноутбуком. Прошло несколько минут. Он повернул камеру мобильного телефона в свою сторону, сделал заявление на ломаном английском, которое он, очевидно, заранее подготовил. «Еврей — корень всех этих проблем», сказал он. И поехал убивать.

Похоже, Баллиет уже некоторое время саморадикализировался в дебрях интернета, но хорошо скрывал свои взгляды. Интернет стал местом, где формируются такие террористы. Но выявить их до совершения ими преступлений не всегда удается. Через день после первого допроса полицейские провели обыск в комнате Баллиета. Прежде чем сделать это, отряд саперов проверил квартиру на наличие там мин-ловушек. Помимо жесткого диска, полиция не нашла никаких доказательств. Очевидно, Баллиет знал, что будет обыск, и подготовился соответствующим образом.

Преступление в Галле взбудоражило всю Европу. Теперь уже ясно, что правый экстремизм является транснациональной проблемой, и поэтому с ним необходимо бороться на основе сотрудничества в общеевропейском, если не сказать международном масштабе. Но в ЕС нет единого согласованного определения «насильственный правый экстремизма».

В четверг вечером Баллиет несколько часов допрашивался следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ. Как стало известно, Федеральное ведомство по защите Конституции в настоящее время расследует возможные связи между злоумышленником и правыми экстремистами в федеральной земле Саксония-Анхальт. И хотя следователи пока не нашли неопровержимых доказательств такой связи, она не исключается.

В любом случае, уже сегодня ясно, что слова генпрокурора о «стаях», порождающих одиночных исполнителей — довольно пророческие. И поэтому Европе нужно готовиться противостоять новой угрозе — антисемитскому и исламофобскому правому экстремизму, который все увереннее поднимает свою голову.