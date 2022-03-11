«Агрессия против русскоязычных в Литве не имеет оправдания» ￼

«Звонят родители, чтобы рассказать о нападках на их детей в школе. Звонящие спрашивают, как можно предотвратить такое поведение. На разных местах работы русскоговорящие работники слышат в свой адрес оскорбления, насмешки. В общественном транспорте, в магазинах русскоговорящие люди слышат призыв «убираться из страны» или даже угрозы физической расправы, появляются инициативы якобы не обслуживать лиц, являющихся гражданами России. В Шяуляй уже начато досудебное расследование в связи с плакатом на окне магазина, где утверждалось, что граждан России обслуживать не будут. По одной полученной жалобе наша служба уже начала расследование. Много напряжения можно заметить и в социальных сетях. Эта тенденция вызывает обеспокоенность, но в то же время вынуждает подумать, что мы можем сделать иначе. Реакция последних дней из разных школ, организаций, органов власти свидетельствует о том, что действительно мы можем», – подчеркнула Б. Сабатаускайте.

По ее словам, если не осознаем, если позволим такой ненависти быть в нашем обществе, это может превратиться в случаи дискриминации или даже насилия, в большое общественное противостояние.

«Очень важно понимать, что, возмущаясь русскоязычной речью на улицах, русскоязычными людьми, живущими среди нас, мы связываем российскую агрессию с этими людьми, обвиняя невинных, а зачастую и пострадавших от авторитарного режима», – сказала контролер.

Они живут рядом с нами

Контролер по вопросам равных возможностей напоминает, что в Литве много русскоязычных. Русскоязычные – это люди, которые здесь родились и выросли, это жители Литвы – русские, украинцы, белорусы и другие. Это и те, кто приехал в Литву работать или в связи с тем, что в своей родной стране их преследовали.

«За несколько лет в Литве поселилось немало политических беженцев, журналистов, преподавателей из России и Беларуси, которые из-за своих убеждений, деятельности не могли оставаться у себя на родине. Они живут рядом с нами уже не один год, работают здесь, ходят в магазины, и сейчас им приходится сталкиваться со случаями, когда из-за гражданства их отказываются обслуживать. Множество русскоговорящих людей в нашей стране обрели безопасность, а сейчас мы лишаем их этой безопасности. Мы должны обеспечить, чтобы ни они, ни другие жители не сталкивались с дискриминацией по признаку происхождения, национальности или языка», – подчеркнула Б. Сабатаускайте.

Демократия, свобода, уважение разнообразия – основы независимых государств. «Русские, украинцы и белорусы уже много лет живут в нашем обществе. Даже если мы выражаем свое несогласие с агрессией России против Украины, поддерживая все гражданское общество, мы не должны писать комментарии, поощряющие ненависть, мы обязаны воздерживаться от дискриминационных действий на работе, в учебных заведениях, магазинах, в общественном транспорте и реагировать на тех, кто так ведет себя», — настаивает контролер. Б. Сабатаускайте призвала образовательные учреждения, родителей инициировать беседы с детьми, обсуждать, что агрессия России против Украины не связана с русскоязычными жителями Литвы, тем более детьми.

Создадим безопасное окружение

Служба контролера равных возможностей будет реагировать на все проявления дискриминации по признаку происхождения, национальности или языка. Глава службы сказала, что хотелось бы, чтобы таких проявлений не было, поскольку в ближайшем будущем в нашей стране поселится много людей, говорящих на украинском, русском или других языках.

«В настоящее время в Литву приезжает много украинцев, мы должны понимать, что люди, которые приезжают из Украины, имеют разную идентичность, национальность, разный цвет кожи, сексуальную ориентацию, могут иметь недуги, и мы должны учитывать их разные потребности. Мы не можем судить о них исключительно по языку, который они используют. Наша обязанность – обеспечить им безопасную среду», – говорит Б. Сабатаускайте.

По мнению контролера, вероятно, что в ближайшем будущем будет немало просителей убежища из России или Беларуси.

«Людей, выступающих против войны, преследуют, журналистов наказывают за статьи и публикации о том, что происходит на Украине, за то, что называют Россию агрессором. Только за это им может грозить заключение. Несомненно, будут и люди из России, и просящие политического убежища. Поэтому им необходимо безопасное пространство для продолжения своей работы из нашей страны. В Литве также живут получившие убежище лица из не столь географически близких стран, враждебность к которым возросла еще в прошлом году», – сказала Б.Сабатаускайте.

Она призывает не связывать военные действия президента России Владимира Путина с каждым русскоговорящим человеком, проживающим в нашей стране или прибывшим сюда.

«Мы можем и должны оставаться европейской страной, которая отстаивает ценности демократии и свободы, где уважается многообразие и никто не угнетается из-за национальности, языка, цвета кожи, происхождения, религии, сексуальной ориентации или иной идентичности», – говорит глава Службы контролера равных возможностей Бируте Сабатаускайте.

Тем временем

ВУ не допустит дискриминации по национальному признаку

В связи с появившейся в публичном пространстве ложной информацией о якобы отчисляемых из европейских вузов русскоязычных студентах ректор Вильнюсского университета (ВУ) Римвидас Петраускас подчеркивает, что это – ложь и что Вильнюсский университет не допустит никаких форм проявления дискриминации по национальному признаку.

«ВУ осуждает российскую военную агрессию в Украине, но никогда не будет применять какие-либо санкции в отношении студентов или преподавателей по национальному признаку. Мы ‒ открытый университет, который поддерживает демократию и в котором есть место для всех, кто признает свободу академического мышления», – сказал ректор ВУ.

Он обратил внимание на то, что в распространяемых ложных сообщениях говорится об изгоняемых из европейских университетов гражданах Российской Федерации, в результате чего Россия готовится их принять – но это лишь еще один способ отвлечь внимание от действий агрессора, поощряющий рост ненависти и враждебности. ВУ опровергает эту информацию и заверяет, что русскоязычным или студентам из России ничто не угрожает.

Администрация ВУ и университетское академическое сообщество подчеркивают, что военная агрессия России против Украины не должна стать поводом для дискриминации, оскорбления и унижения русскоязычных жителей Литвы. В данный момент они также нуждаются в поддержке и понимании. Психологи Вильнюсского университета призывают жителей Литвы не поддаваться эмоциям, возникающим в результате чтения скандальных заголовков, а углубляться в содержание текстов и ответственно относиться к выбору источников информации.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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