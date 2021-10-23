Akropolis group думает о развитии в Польше

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Контролирующая центры торговли и развлечений Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Akropole в Риге компания Akropolis Group думает о возможности приобретений в Польше.

Глава Akropolis Group Манфредас Даргужис сообщил об этом 15 октября на предназначенном для инвесторов интернет-семинаре.

«В Польше действуют дочерние компании нашей группы, поэтому если смотреть на долгосрочную перспективу стратегически, то следующим нашим шагом должна быть Польша», – сказал М. Даргужис.

По его словам, сейчас группа не ведет в Польше никаких конкретных переговоров о вероятных приобретениях.

Akropolis Group в январе-июне получила 36 млн евро выручки и заработала 27 млн евро до уплаты налогов, годовых, отчислений на амортизацию и износ (EBITDA) – соответственно на 6% и на 4% меньше, чем в такое же время в прошлом году, хотя в первом квартале этого года из-за связанных с коронавирусом ограничений в ТЦ действовала только треть торговых площадей.