В Ирландии легализуют электросамокаты

Правительство одобрило новый “Закон о дорожном движении”, который легализует использование электрических самокатов и велосипедов на ирландских дорогах, сообщает dublinlive.ie
Министр транспорта и лидер партии “Зеленых” Эймон Райан заявил: «В своей программе мы обязались устранить правовые барьеры для использования электрических самокатов и велосипедов, и этот законопроект выполнит эти обязательства. Я считаю, что это станет значительным улучшением наших законов и принесет реальные выгоды участникам дорожного движения».
Этот шаг уменьшит заторы и поможет снизить выбросы СО.
Электросамокаты описаны в законопроекте как «личный транспорт с электроприводом», и, как и в случае с электровелосипедами, их максимальная расчетная скорость должна быть «не менее 6 км/ч и не более 25 км/ч».
Но местным властям будет предоставлено право устанавливать более низкий предел скорости в 20 км/ч для электросамокатов на определенных дорогах.
Предоставление электросамоката лицам моложе 16 лет будет считаться правонарушением. Правонарушением также может быть использование мобильного телефона во время вождения электросамоката.
Использование электросамокатов на автомагистралях и автобусных маршрутах будет запрещено, но разрешено на велосипедных дорожках, добавляет RTE.
Водителям самокатов запрещено взаимодействовать с другими участниками движения или с другими такими же самокатчиками. При этом на электросамокате может находится не более одного человека. Запрещены и электроприводы мощностью более 0,25 кВт.
Несколько компаний уже выразили желание запустить прокат самокатов, после принятия закона.russianireland.com