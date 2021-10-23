В Ирландии легализуют электросамокаты

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Правительство одобрило новый “Закон о дорожном движении”, который легализует использование электрических самокатов и велосипедов на ирландских дорогах, сообщает dublinlive.ie

Министр транспорта и лидер партии “Зеленых” Эймон Райан заявил: «В своей программе мы обязались устранить правовые барьеры для использования электрических самокатов и велосипедов, и этот законопроект выполнит эти обязательства. Я считаю, что это станет значительным улучшением наших законов и принесет реальные выгоды участникам дорожного движения».

Этот шаг уменьшит заторы и поможет снизить выбросы СО.

Электросамокаты описаны в законопроекте как «личный транспорт с электроприводом», и, как и в случае с электровелосипедами, их максимальная расчетная скорость должна быть «не менее 6 км/ч и не более 25 км/ч».

Но местным властям будет предоставлено право устанавливать более низкий предел скорости в 20 км/ч для электросамокатов на определенных дорогах.

Предоставление электросамоката лицам моложе 16 лет будет считаться правонарушением. Правонарушением также может быть использование мобильного телефона во время вождения электросамоката.

Использование электросамокатов на автомагистралях и автобусных маршрутах будет запрещено, но разрешено на велосипедных дорожках, добавляет RTE.

Водителям самокатов запрещено взаимодействовать с другими участниками движения или с другими такими же самокатчиками. При этом на электросамокате может находится не более одного человека. Запрещены и электроприводы мощностью более 0,25 кВт.

Несколько компаний уже выразили желание запустить прокат самокатов, после принятия закона.