default image
Интрига парламентских выборов

Подробнее...
default image
Активное возвращение на работу

Подробнее...
default image
Коронавирус диктует правила поведения

Подробнее...
default image
Детская ночь в музее МО

Подробнее...
default image
Прогноз от теплоснабженцев

Подробнее...
default image
Посткоронавирусный бюджет

Подробнее...
default image
Энергия из отходов: новейшие технологии против мусора

Подробнее...
default image
Порядок декларирования места жительства

Подробнее...
default image
Помощь гражданам Беларуси

Подробнее...
default image
Задержания на границе

Подробнее...
default image
Перезахоронены останки ссыльных

Подробнее...
default image
Восстановление круизного судоходства

Подробнее...
default image
Выборы в Сейм в цифрах

Подробнее...
default image
City Service не должна Вильнюсу

Подробнее...
default image
Если случится беда

Подробнее...
default image
Как вторая волна Covid-19 влияет на расходы населения

Подробнее...
default image
Грешная жизнь

Подробнее...
default image
Cага о Brexit: продолжение

Подробнее...
default image
Мученица Пелагия Тарсийская. Преподобная Пелагия Антиохийская

Подробнее...
default image
Нарушения на парламентских выборах

Подробнее...
default image
Европейский тур «Безумная любовь» Олега Винника переносится на 2021 г.

Подробнее...
default image
Бри

Подробнее...
default image
Г. Науседа: если не будем соблюдать безопасность, карантина не избежать

Подробнее...
default image
Число заражений COVID-19 неизбежно будет расти – А. Вярига

Подробнее...
default image
Литва в следующем году намерена позаимствовать 5,14 млрд евро

Подробнее...
default image
МВФ спрогнозировал убытки от коронакризиса

Подробнее...
default image
В Литву смогут приезжать сотрудничающие с разведкой лица без соблюдения изоляции

Подробнее...
default image
Из-за пандемии число неимущих вырастет на 115 миллионов

Подробнее...
default image
С ростом числа заражений жители Литвы избегают магазины

Подробнее...
default image
Швеция увеличит военный бюджет на 40%

Подробнее...
default image
COVID-19 больны примерно 50 военных, служащих в разных подразделениях и городах

Подробнее...
default image
Молодые люди не получат вакцину от COVID до 2022 года - ВОЗ

Подробнее...
default image
Г. Науседа: страны Европы должны разделить бремя вызовов в связи с изменением климата

Подробнее...
default image
ЕС призвал готовиться к Brexit без торгового соглашения

Подробнее...
default image
В Литве запрещен лов лососи и кумжи

Подробнее...
default image
В Кремле пообещали ответить на новые санкции ЕС

Подробнее...
default image
Как страны Европы ужесточают ограничения из-за второй волны COVID-19

Подробнее...
default image
Г. Науседа: важно сохранить тесные связи Великобритании с ЕС

Подробнее...
default image
В Литве проводятся клинические исследования лекарств от COVID-19

Подробнее...
default image
В Португалии введён режим национального бедствия

Подробнее...
TOP,Общество

Активное возвращение на работу

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

С ростом числа заражений коронавирусом в Литве значительно сократилось движение людей в направлении торговых центров и в общественном транспорте. Однако перемещение людей в офисы сейчас является самым большим с начала карантина в марте, свидетельствуют данные о мобильности населения, собранные Google. 

«Цифры свидетельствуют, что с начала этого года средний еженедельный поток населения в торговые центры и рекреационные объекты сократился до минимального уровня с середины июня», – отметил BNS экономист SME Finance Александр Изгородин.

С 28 сентября по 4 октября по сравнению с периодом 3 января – 6 февраля поток населения в этих объектах сократился на 22,6%. А в первую неделю сентября он был меньше на 13,6%.

«Похоже, что люди достаточно серьезно восприняли угрозу COVID-19 и уже начали реже посещать торговые центры, с тем чтобы снизить риск заражения вирусом», – сказал экономист.

По его словам, сократившиеся потоки могут ухудшить торговую статистику, однако сентябрьские опросы потребителей показали, что они оценивали свое финансовое положение лучшим образом с начала года и у них есть возможности для покупок и потребления. 

Между тем потоки в общественном транспорте также сокращаются. В первую неделю сентября они были на 4,6% меньше, чем в начале года, а с 28 сентября по 4 октября – уже на 9% меньше. «Жители, вероятно, реже стали пользоваться общественным транспортом и предпочитают для поездок автомобиль – свой личный или такси», – сказал А. Изгородин.

Однако он отметил, что, невзирая на рост заболеваний, жители продолжают активное возвращение в офисы. В конце сентября – начале октября средний поток в офисы был лишь на 2,1% меньше того, что был в начале года, и это лучший показатель с момента введения карантина.  

«Невзирая на значительный скачок заболеваний COVID-19, все больше и больше работников в Литве возвращаются в офисы. Похоже, что часть из них устала от работы в удаленном режиме и соскучилась по общению с коллегами и клиентами», – сказал А. Изгородин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.