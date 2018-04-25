Интрига парламентских выборов

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В минувшее воскресенье в Литве прошли выборы в парламент. Победу в первом туре одержала оппозиционная партия Союз Отечества — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ, консерваторы), на втором месте – правящий Союз крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ).

Между тем входящая сейчас в состав правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС) и Социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) не смогли преодолеть 5%-й барьер голосов.

Как проголосовали избиратели

В этом году в выборах принял участие 1 млн 167 тыс. 801 человек. В первом туре активность избирателей составила 47,6% – на три процентных пункта меньше, чем четыре года назад, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

«По последним данным, в день голосования проголосовали 35,42% избирателей, за границей – 66,36%, и вместе с голосами зарубежных граждан Литвы это составило бы 35,96%», – заявила на пресс-конференции глава ГИК Лаура Матийошайтите.

Еще 11,64 % избирателей голосовали досрочно. Женщины голосовали активней, чем мужчины, а наиболее активными были избиратели в возрасте от 55 до 64 лет. Наиболее пассивными были избиратели в возрастной группе от 25 до 29 лет, представила предвыборную статистику глава ГИК.

Политологи полагают, что более низкая, чем четыре года назад, активность избирателей на парламентских выборах в Литве может быть вызвана пандемией коронавируса.

«Можно, конечно, лишь гадать, чем вызвано, что явка на четыре процентных пункта ниже, чем четыре года назад: будь-то погода или нежелание рисковать из-за возможного заражения, а может, немалой части хорошо и так, как есть, они не хотят пользоваться правом голосования», – сказал BNS профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.

Итак, по данным ГИК, за консерваторов проголосовали 24,8% избирателей, и они получат 23 мандата в парламенте.

Правящий сейчас ЛСКЗ получил 17,5% голосов и 16 мандатов, Партия труда – 9,47% и девять мандатов, Социал-демократическая партия (ЛСДП) – 9,26% и восемь мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы получила более 9,02% голосов и обеспечила себе восемь мандатов, Движение либералов – 6,79% и шесть мандатов.

Другие партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Близка к нему была ИАПЛ-СХС (4,82% голосов). Также входящая в нынешнюю правящую коалицию ЛСДТП не преодолела этот барьер со своими 3,17% голосов.

Ренессанс либерализма

На удивление удачные результаты правых — Союза Отечества — Христианских демократов Литвы, Движения либералов и Партии свободы — в первом туре парламентских выборов позволяют прогнозировать, что Литву ожидает довольно серьезный поворот от левой политики к правой, говорят экономисты. По их словам, либеральные идеи в Литве «не умерли», а людям нужно больше экономических и личных свобод.

«Конечно, главная цель прежде всего – обеспечить определенную преемственность деятельности и перейти к главным задачам государства – эффективному инвестированию средств европейского фонда ассигнований, проведению в жизнь «плана ДНК» и определиться, какое государство нам нужно», – сказал BNS экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

По его словам, в этом также будет важна и роль президента Гитанаса Науседы, так как он говорил о поддержке партий, которым не нужно объяснять, что такое государство всеобщего благосостояния.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отметил, что, поскольку Движение либералов и Партия свободы на выборах заметно превысили 5%-й барьер голосов и прошли в парламент, можно говорить о «ренессансе либерализма в Литве».

«Можно усмотреть четкую тенденцию, что либеральные идеи в Литве и не умерли, и не агонизируют. В последние четыре года мы видели немало новых мер по ограничению экономической и личной свободы. Не нужно думать, что все запреты плохи, но многие жители хотели бы больше экономических свобод и снижения налогов», – сказал BNS Н. Мачюлис.

«На налоговом фронте мы наблюдали увеличение налогового бремени, особенно для наемных работников, это опять же четкий сигнал независимо от того, какое правительство будет формироваться – левоцентристское или правоцентристское, наверное, левым силам стоит прислушаться к тому, что большинство людей не считают, что повышение налогов, увеличение распределения через бюджет – это благо», – добавил он.

Между тем глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене выразила опасения, что после того, как на выборах большую поддержку получили либеральные партии, будет забыто социальное благосостояние.

«Удивляет рост поддержки либеральному движению, мы — представители, скорее, левых взглядов, наша главная миссия – заботиться о социальном благосостоянии каждого гражданина, а либералы, наоборот, декларируют свои взгляды, и мы видели, как было во время карантина, предпринимались попытки еще больше либерализовать Трудовой кодекс, они не ратуют за прогрессивные налоги или повышение налогообложения капитала», – сказала BNS И. Ругинене.

По ее словам, есть опасения, что, если эти партии станут частью правящей коалиции, больше внимания будет уделяться бизнесу и работодателям, а не профсоюзам.

«Вторая сторона медали почему-то скрыта под этими свободами. Социальная свобода, те же бесплатные услуги, образование, здравоохранение, перераспределение налогов, чтобы те, кто зарабатывает меньше, и платили меньше, — это, скорее, левые идеи, а главная миссия либералов – главный акцент на бизнес, снижение налогов», – сказала И. Ругинене.

Вероятные партнеры по коалиции

Сформированная в новом Сейме широкая правящая коалиция согласия могла бы ответить чаяниям широкого круга избирателей, говорит председатель победившей в первом туре парламентских выборов партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Широкая коалиция согласия могла бы ответить чаяниям широкого круга избирателей. Это значит, что этих избирателей можно призвать прийти на второй тур, голосовать на нем, найти приемлемых для себя кандидатов и идеи, которых они, возможно, не увидели в первом туре», — сказал политик на пресс-конференции по итогам выборов.

«Мы идем не путем разделения, не путем проведения линий, увеличения политической отчужденности, но путем поиска согласия и компромисса», – подчеркнул он. По его словам, при формировании коалиции следует учитывать не только ожидания победившей на выборах партии, но и программы других движений, у которых есть представители в Сейме. Голосовавшие за другие партии люди тоже заслужили быть услышанными, поэтому нельзя исключать коалицию ни с какой из прошедших в Сейм партий.

«Нужно принимать во внимание и тех людей, партия которых, возможно, не победила на выборах, возможно, не стала первой. Нужно учитывать программы этих партий, чаяния их избирателей и пытаться консолидировать государство, чтобы оно шло путем выздоровления», – подчеркнул председатель консерваторов.

В свою очередь лидер занявшего второе место в многомандатном округе Союза крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис полагает, что, если его партия окажется в оппозиции, она будет конструктивнее консерваторов, которые получили больше всего голосов в многомандатном округе.

«Если мы станем оппозицией, мы будем конструктивной оппозицией. Мы точно не станем делать то, что делали наши коллеги, постоянно препятствуя принятию законов», – сказал Р. Карбаускис на пресс-конференции после выборов.

«Но, с другой стороны, я считаю, что мы будем довольно сильной оппозицией», – добавил он.

Р. Карбаускис также не исключил, что «аграрии» все еще могут сформировать новое правительство, а в таком случае приоритетом была бы преемственность работ.

По словам лидера списка партии консерваторов и кандидата на пост премьера Ингриды Шимоните, если придется формировать правительство, то министры будут отбираться по способностям и квалификации, в правительстве также может быть больше женщин.

«Прежде всего мы будем оценивать кандидатов в министры по принципу меритократии – если какая-то партия может предложить человека, пользующегося высоким доверием в обществе, то для меня лично не будет очень важно, что это не тот человек, которого предлагаю я сама, если я лично и общество оценивают кандидата другой партии лучше. Ну и я надеюсь, что в правительстве будет намного больше женщин, чем в нынешнем правительстве», – сказала политик на пресс-конференции.

Говоря о возможных разногласиях с наиболее вероятными партнерами консерваторов по коалиции – либералами, она назвала вопросы снижения налогов и перераспределения бюджетов.

«Возможна классическая дискуссия по поводу представления о том, в какой степени страна может снизить налоги и обеспечить финансирование образования, здравоохранения, социальной защиты и других важных сфер», – предположила И. Шимоните.

Хотя социал-демократам не удалось оправдать ожиданий в первом туре выборов, однако они возлагают надежды на второй тур, говорит председатель Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.

Он считает, что серьезные переговоры о вероятной коалиции возможны только после второго тура. Он подчеркнул, что пойдет на переговоры только о левоцентристской коалиции, а возможностей для переговоров с правыми консерваторами не видит.

Тем временем председатель Партии труда Виктор Успаских говорит, что его партия готова к сотрудничеству несмотря на то, кто будет формировать правительство.

«Неважно, на какой стороне будет формироваться правительство, мы готовы сотрудничать. Точно не хочется из-за каких-то постов жертвовать этой программой, она очень хорошая, ее можно еще усовершенствовать, с ней можно будет идти и на следующие выборы в Сейм», – сказал В. Успаских на пресс-конференции после выборов.

Второй тур выборов

В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах. В первом туре выборов в одномандатных округах в Сейм избраны три политика: два кандидата ИАПЛ-СХС Чеслав Ольшевский (в Мядининкском округе набрал почти 53%) и Беата Петкевич (одержала победу в Шальчининкско-Вильнюсском округе почти с 60% голосов), а также выдвинутая консерваторами Ингрида Шимоните (в Антакальнисском округе получила 61% голосов).

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут бороться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места. Во втором туре выборы будут проходить в 68 округах, в 35 из них лидируют консерваторы.

Лидер Союза Отечества — Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Каунасе прошел во второй тур, набрав 38,04% голосов. Во втором туре он встретится с кандидатом «аграриев» Аудроне Янкувене, набравшей 12,77% голосов.

Лидер списка Союза крестьян и «зеленых» премьер Саулюс Сквярнялис прошел во второй тур в столичном округе Пилайте-Каролинишкес, набрав 14,38% голосов. Во втором туре он встретится с опередившей его кандидатом консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене, которая получила – 30,14% голосов.

Лидер списка Партии труда Виргилиюс Юкна в Кельмеско-Шилальском одномандатном округе потерпел поражение – набрал 5,58% голосов и остался шестым. Во втором туре в этом округе сразятся за мандат лидер «Свободы и справедливости» Ремигиюс Жемайтайтис (28,36%) и кандидат консерваторов Йонас Гудаускас (23,84%).

Председатель Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас в Утянском округе остался вторым, набрав 19,99% голосов, во втором туре он встретится с опередившим его консерватором, нынешним европарламентарием Эдмундасом Пупинасом, набравшим 29,46% голосов.

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте набрала в округе зарубежных литовцев больше всего голосов – 34,31%, и во втором туре она встретится с кандидатом консерваторов Далей Асанавичюте, набравшей 25,85% голосов.

Лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нельсен в столичном округе набрала 27,97% голосов и осталась второй. Во втором туре выборов она встретится с консерватором Миколасом Маяускасом, который ее незначительно опередил (28,92%).

Лидер списка Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Збигнев Единский проиграл в округе Южной Налши, набрав 10,57% голосов и оставшись четвертым. Во второй тур здесь прошли «аграрий» Гинтаутас Киндурис (18,90%) и кандидат социал-демократов Шарунас Бирутис (18,06%).

Социал-демократическая трудовая партия на этих выборах потерпела фиаско. Ее председатель Гядиминас Киркилас впервые после многих сроков полномочий в Сейме не пройдет в парламент. В столичном округе Фабийонишкес он остался на седьмом месте, набрав 4,75% голосов. Во втором туре здесь будут бороться консерватор Айсте Гедвилене (30,36%) и представитель Партии свободы Артурас Жукаускас (16,50%).

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс, возглавлявший список «социал-трудовиков», также не прошел в Сейм – в округе Литовцев мира он набрал 13,02% и остался третьим.