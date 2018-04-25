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Прогноз от теплоснабженцев

Фото pixabay.com

Предстоящий отопительный сезон — самый дешевый за последние годы, сообщает BNS. В некоторых городах цена вырастет, но это будет незначительное повышение.

Председатель Государственной службы по регулированию энергетики Инга Жилене отметила, что за восемь лет стоимость тепловой энергии снизилась примерно вдвое. Напомним, что тарифы на тепловую энергию устанавливает служба.

В октябре по всей Литве отопление в среднем подешевеет на 17% по сравнению с октябрем 2019 года. А по сравнению с 2012 г. отопление стало в два раза дешевле, сообщает Государственная служба по регулированию энергетики. 

«Можно однозначно сказать, что в предстоящий отопительный сезон для жителей Литвы цена будет самой низкой с 2012 года, цена на тепло в октябре прогнозируется на уровне 3,68 цента за киловатт-час без НДС. Средняя цена на тепловую энергию за восемь лет снизилась на 53%», — проинформировала BNS И. Жилене.

«Однако хочу отметить, что это средняя цена — в отдельных муниципалитетах снижение может быть немного меньше. Есть и такие муниципалитеты, где цена упадет более чем на 60%», — добавила она.

По данным Государственной службы по регулированию энергетики, в октябре средняя цена на тепло по стране должна быть  почти на 14,6 проц. меньше, чем год назад (4,31 цента за кВт/ч без НДС).

Однако, например, в Шакяй, Кельме, Расейняй тепло подорожает.

«Я бы не хотела пугать жителей: этот рост действительно невелик, от полпроцента до нескольких процентов. В некоторых городах рост связан с тем, что компании не собирают фактические расходы на отопление, понесенные в предыдущие периоды. Это покрывается последующими платежами», — отметила И. Жилене.

Президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошявичюс сообщил, что в некоторых городах цена может увеличиться из-за дополнительных инвестиций. «Если появляется новое оборудование, за которое нужно платить, то, безусловно, эта составляющая соответственно увеличивает цену на тепло», — сказал BNS В. Лукошявичюс.

Меньше всех за октябрь за тепло должны будут платить жители Каунаса (3,01 цента за киловатт), а больше всего – жители Биржай (8,29 цента).

По сравнению с октябрем прошлого года поставки тепла для потребителей Каунаса в октябре должны снизиться на 27,5 проц., а в Вильнюсе — на 20,4 проц. до 3,4 цента за кВт/ч, в Клайпеде – на 13,7 проц. до 3,84 цента, в Панявежисе – на 11,1 проц. до 4,49 цента, в Шяуляй – на 0,5 проц. до 3,89 цента.

Поставщики тепла уже позаботились о биотопливе, а на случай сильного похолодания они всегда могут использовать сжиженный газ – он также дешевый, сказал президент Литовской ассоциации поставщиков теплоэнергии Валдас Лукошявичюс. «Цены будут хорошие. Будут ли хорошими счета, будет зависеть от климатических условий», – заметил он.

Причина снижения стоимости тепла — более дешевое биотопливо и газ

Председатель Государственной службы по регулированию энергетики И. Жилене говорит, что общее снижение цен на тепло в основном определяется снижением цен на биотопливо и газ, а на разницу в ценах в городах также влияет конкуренция между странами СНГ.

По словам В. Лукошявичюса, в настоящее время выгодно импортировать биотопливо из стран, где деревья подверглись нападению вредителей.

«Масштабные вырубки в Украине, Чехии, Беларуси. Сейчас дешевизна биотоплива в основном определяется его импортом из Беларуси, потому что там вырубается много поврежденных лесов, а отходы отправляются в Литву. Но, конечно, от этого страдают литовские производители биотоплива. И они пытаются это как-то ограничить, стремясь поддерживать более высокий уровень цен на биотопливо», — сказал В. Лукошявичюс.

Цена на газ упала за год на 15,52 процента. В. Лукошявичюс сказал, что снижается не только цена на газ, но и его доля в системе централизованного теплоснабжения.

«В прошлом году мы добились высокой доли биотоплива в структуре топлива: сейчас 72 проц. составляет биомасса и только чуть более 20 проц. — газ», — отметил он.

По его словам, например, в Вильнюсе потребность в газе еще больше снизится, так как будет работать Вильнюсская когенерационная станция, которая использует бытовые отходы и биотопливо.

По словам И. Жилене, трудно предсказать, насколько долгосрочными будут эти тенденции по снижению цен — они во многом зависят от глобальных изменений на рынках сырья, но есть возможности для снижения издержек производства.

«Компании уже внедряют более эффективные производства, плюс инвестиции. Мы считаем, что в будущем поставщики тепла также должны будут расширять систему централизованного теплоснабжения на основе производства возобновляемой энергии», — сказала она.

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