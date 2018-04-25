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Выборы в Сейм в цифрах

Nuotrauka BFL/ Redas Vilimas

11 октября граждане Литвы выбирали 13-й Сейм, однако после восстановления независимости это восьмые по счету парламентские выборы. 

Нумерация Сеймов ведется с первой половины прошлого века, действовавшие в 1920–1940 годах I–IV Сеймы и действовавший в 1920–1922 годах Учредительный Сейм в нее не включены. Восстановивший независимость Верховный совет — Восстановительный Сейм работал в 1990–1992 годах.

В утвержденных Главной избирательной комиссией (ГИК) списках избирателей значатся 2 млн 449 тыс. 683 гражданина страны, обладающих правом голоса. Четыре года назад численность избирателей была 2 млн 504 тыс. 267, на выборах в Сейм в 2012 году – 2 млн 442 тыс. 587. 

На выборах в Сейм на четырехгодичный срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 – по спискам и 71 – в одномандатном округе. На этих выборах впервые создан округ для зарубежных литовцев – с учетом большого числа голосовавших за рубежом избирателей на последних выборах. 

В общей сложности на выборах баллотировались 1754 выдвинутых партиями кандидата и кандидата-самовыдвиженца, 1170, или 66,7%, мужчин и 584, или 33,3%, женщин. По сравнению с выборами 2016 года в Сейм баллотировалось на 339 человек больше – несколько лет назад в ГИК были зарегистрированы 1416 кандидатов. 

ГИК создала среднестатистический портрет кандидата: это пятидесятилетний мужчина с высшим образованием по имени Витаутас, имущество, ценные бумаги и денежные средства которого исчисляются почти в 147 тыс. евро. 

Списки кандидатов в Сейм выдвинули 17 партий, коалиции не формировались. На выборах 2016 года списки кандидатов в многомандатном округе выдвинули 12 партий и две коалиции, из них в Сейм прошли шесть партий. 

В многомандатном округе мандаты получают партии, набравшие не менее 5% голосов. Для партийных коалиций заградительный барьер голосов составляет 7%. 

Началом срока полномочий членов Сейма считается тот день, когда вновь избранный парламент собирается на первое заседание. Избранный член Сейма получает полномочия после присяги. Обычно первое заседание Сейма нового созыва проходит в середине ноября.

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