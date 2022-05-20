Активный образ жизни

На спортивных площадках возле Белого моста открытые занятия по баскетболу пройдут 21 и 28 мая с 11 часов утра. Тренеры Sostinės Тauras на спортивной площадке у Белого моста 25 мая с 15.00 до 16.30 будут учить играть в настольный теннис, пляжный бадминтон, а также в шашки и шахматы, с 17.00 до 18.30 пройдут занятия по пляжному волейболу. Тренировки по пляжному гандболу состоятся 23, 30 мая с 16.30 до 18.00.

На спортивной площадке Kaukysa пройдут тренировки по флорболу 23, 30 мая с 19.00 до 20.30.

Мероприятия подходят для людей всех возрастов и физических возможностей, не нужна предварительная запись. За всеми новостями можно следить на страницах activevilnius.lt.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt