Правила захоронений

Ниши колумбариев, оборудованные на средства самоуправлений, будут выделяться бесплатно, а прах умершего, исполняя его волю, можно будет развеивать в море и реках. Это узаконил Сейм, приняв поправки к Закону о захоронении человеческих останков, сообщает пресс-служба Сейма.
На заседании Сейма было одобрено предложение члена Сейма Вайды Гирайтите-Юшкявичене, что не только места на кладбищах, но и оборудованные на средства самоуправления ниши колумбария выделяются безвозмездно.
Поправки к закону предоставляют право организовывать захоронение останков не только супругам умерших, но и их партнерам.
Поправками к Закону о захоронении человеческих останков разрешено хоронить кремированные останки не только на кладбищах или в нише колумбария, но и путем развеивания праха, в том числе в Балтийском море, но не ближе, чем в 5 метрах от берега, также в реках, кроме урбанизированных территорий или пляжей.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ