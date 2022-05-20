Правила захоронений

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Ниши колумбариев, оборудованные на средства самоуправлений, будут выделяться бесплатно, а прах умершего, исполняя его волю, можно будет развеивать в море и реках. Это узаконил Сейм, приняв поправки к Закону о захоронении человеческих останков, сообщает пресс-служба Сейма.

На заседании Сейма было одобрено предложение члена Сейма Вайды Гирайтите-Юшкявичене, что не только места на кладбищах, но и оборудованные на средства самоуправления ниши колумбария выделяются безвозмездно.