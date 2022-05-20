Протестуют строители

Видмантас Янулявичюс, президент Литовской конфедерации промышленников, представляя кампанию «#stabdome statybą», отметил, что госучреждения должны принимать прагматичные решения: откладывать ненужные новые проекты и должным образом завершить уже начатые.

«Либо нужно создать денежный резерв для завершения начатых проектов, либо создать единое министерство, одно ответственное лицо для контроля, которое, в каждом случае вникнув в ситуацию, искало бы решение, — подчеркнул глава конфедерации. — Чем дольше будут приниматься эти решения, тем дороже это будет стоить всем — и жителям, и бизнесу».

«Мы много раз обращались в различные учреждения, и если бы была реакция и адекватные действия, то таких действий не было бы. Это символическая акция, ее цель — обратить внимание на проблемы, которые нуждаются в решении, нельзя это откладывать. Это не только проблема подрядчика, это проблема покупателей услуг, проблема нашего государства, остановка проектов может превратиться в символический футбольный стадион, который строили и не достроили. Когда-то в стройку века инвестировали более 100 млн литов. Сегодня эти миллионы превратились в бетонный мусор», – сказал Д.Гедвилас.

«Печально слышать, когда покупающая услугу сторона, имея на руках гарантийные предложения, решает, кто победит в конкурсе, целых 3-6 месяцев. Потом говорят, что решение принято, и предлагают подписать договор. А подрядчик указывает, что цены за это время изменились. Согласно Гражданскому кодексу, если условия значительно изменились, можно вести переговоры и мирно разойтись, не пытаясь списать со счета подрядчика сумму гарантийного предложения. Но мы слышим о нечестном поведении покупателей услуг, они делают вид, будто на рынке все хорошо. В результате наблюдаются проблемы со строительством стратегических объектов», – объяснил он, рассказав о проекте Litgrid. Он заметил, что та же ситуация и с закрытием АЭС – стратегические средства могут не успеть использовать.

Цель акции “#stabdome statybа” — обратить внимание правительства и подчиненных ему ведомств на нежелание принимать какие-то действия в связи с сильным ростом цен на сырье и стройматериалы и промедление в решении важных вопросов, которые могли бы защитить подрядчиков от убытков в ходе выполнения начатых проектов. Если правительство не будет координировать действия для решения проблемы, в ближайшее время может остановиться работа на 150 государственных объектах по всей Литве, их общая стоимость – свыше 300 млн евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ