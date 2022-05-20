Недвижимость: в ожидании перемен

Пока еще фиксируется удорожание приблизительно в размере 1% ежемесячно. Банк Литвы беспокоит тот факт, что жителям нужно дольше копить на жилье, сейчас этот срок составляет 8,2 лет.

Как отмечает представитель Банка Литвы, правила ответственного кредитования служат защитой от роста спроса, основанного на чрезмерном заимствовании. Кроме того, увидев в прошлом году признаки перегрева рынка недвижимости, Банк Литвы применил дополнительные превентивные меры: более высокие требования к первоначальным взносам для не первых кредитов, вступившие в силу в феврале этого года, и дополнительные требования к капиталу, которые вступят в силу в июле этого года. Тем не менее Банк Литвы продолжит следить за рынком и при необходимости примет дополнительные меры.

Одной из таких мер, охватывающих весь рынок недвижимости, должен стать, по мнению Банка Литвы, налог на недвижимость. Банк считает, что такой налог должен быть универсальным (без создания предпосылок для уклонения от него путем злоупотреблений), с прогрессивными тарифами. Это не только способствовало бы привлечению дополнительных средств в бюджет, но и уменьшило бы стимулы вкладывать средства в достаточно перегретый рынок недвижимости и тем самым способствовало бы обеспечению финансовой стабильности. Менее обеспеченные жители могут воспользоваться безналоговой величиной части недвижимости или другими гарантиями. Также важно, чтобы решение по этому налогу не затягивалось, считает Банк Литвы.

Арендовать или покупать: алгоритм выбора

Многие из нас задаются вопросом, что выгоднее — покупать квартиру или снимать. На первый взгляд логичнее приобрести собственное жилье, чем всю жизнь скитаться по съемным. Но часто главной преградой перед покупкой становится отсутствие внушительной суммы для совершения такой крупной сделки.

Несмотря на то что во многих странах мира жители арендуют жилье, в Литве рано или поздно люди задумываются, что выгоднее — аренда или покупка квартиры в кредит. Если убрать эмоциональные аргументы в пользу своего жилья, специалисты указывают на несколько важных аспектов при решении этого вопроса.

Решение зависит от многих факторов, например, личных финансов и планов семьи на будущее, отмечает эксперт банка Luminor. Специалисты рекомендуют перед принятием решения сравнить, сколько средств уходит на аренду, а сколько потребуют будущие взносы банку.

«Есть несколько простых схем, которые помогут определиться в этом вопросе. Например, если в месяц аренда стоит дороже, чем будущие взносы по ипотеке, то это первый сигнал к тому, что покупка жилья возможна. Месячная арендная плата — не инвестиция, а вот стоимость своего жилья растет уже только за счет инфляции, после выплаты ипотеки у человека остается свое жилье», – отметила представитель банка Luminor Жидра Ракаускайте. По имеющимся подсчетам, ежемесячный взнос за аренду жилья составляет приблизительно 5% его стоимости. Если жилье стоит 100 000 евро, аренда обойдется в 500 евро в месяц. «При покупке жилья за такую же цену взносы банку, скорее всего, будут меньше, поэтому более благоприятное для семейного бюджета решение очевидно», – сказала эксперт.

Жители иногда не спешат с покупкой жилья, поскольку требуется внести стартовую сумму, сейчас эта сумма составляет от 15% стоимости жилья и выше. «Но если деньги на первый взнос у человека есть, а он по-прежнему живет в съемном жилье, можно сказать, что он опаздывает с покупкой жилья. Иногда говорят, что молодые люди медлят с принятием решения, поскольку думают о будущем, когда у них появится семья, потребуется большая площадь. Однако экономическая логика подсказывает, что выгоднее взять в кредит небольшое жилье и одному человеку, а потом поменять его на более просторное. Даже эту небольшую квартиру удастся продать с большей выгодой, а банку придется отдать лишь остаток долга», – считает Ж. Ракаускайте.

Она обратила внимание на то, что аренда — временна, рано или поздно даже самый стабильный арендодатель может изменить условия, могут измениться и обстоятельства жизни самой семьи. «На самом деле есть желание ничего не менять, если арендуемое жилье в удобном месте, люди много лет там живут. Однако может наступить такой день, когда ситуация изменится», – предупредила Ж.Ракаускайте.

«Как только вы начнете задумываться о покупке собственного жилья, рекомендуется потренироваться – каждый месяц откладывать определенную сумму денег для погашения банковского кредита. В этих обстоятельствах и при ежемесячном откладывании определенной суммы становится ясно, не становятся ли взносы чрезмерным финансовым бременем. Если таких сложностей нет — нечего медлить, пора вкладываться в собственное жилье», — считает Ж. Ракаускайте.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ