В связи с истечением срока в Литве утилизовано 46,6 тыс. доз вакцин Moderna

В связи с истечением срока годности в Литве утилизированы 46,6 тыс. вакцины Moderna, сообщает Министерство здравоохранения.
По данным, 36,2 тыс. доз было вылито в апреле и еще 10,4 тыс. — в мае.
«Пока что из-за истечения срока годности мы утилизировали только вакцины Moderna», — сказал Лукас Галкус, советник отдела электронной системы здоровья и информационных ресурсов Минздрава.
В мае планируется уничтожить еще 21,6 тыс. дозы вакцин.
«Прилагаются все усилия, чтобы найти страны, которым можно безвозмездно передать вакцины», — сказал представитель министерства.
В прошлом месяце канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене сообщила BNS, что единственный способ пожертвовать вакцины — это двусторонние соглашения, поскольку международная инициатива по обмену вакцинами COVAX «переполнена вакцинами и больше не может их принимать».
Всего в Литву было доставлено почти 7,96 млн доз вакцин, 1,11 млн. из которых уже были переданы в дар другим странам. На данный момент, неиспользованными остаются 2,37 млн доз.
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