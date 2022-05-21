В связи с истечением срока в Литве утилизовано 46,6 тыс. доз вакцин Moderna

«Пока что из-за истечения срока годности мы утилизировали только вакцины Moderna», — сказал Лукас Галкус, советник отдела электронной системы здоровья и информационных ресурсов Минздрава.

В мае планируется уничтожить еще 21,6 тыс. дозы вакцин.

«Прилагаются все усилия, чтобы найти страны, которым можно безвозмездно передать вакцины», — сказал представитель министерства.

В прошлом месяце канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене сообщила BNS, что единственный способ пожертвовать вакцины — это двусторонние соглашения, поскольку международная инициатива по обмену вакцинами COVAX «переполнена вакцинами и больше не может их принимать».

Всего в Литву было доставлено почти 7,96 млн доз вакцин, 1,11 млн. из которых уже были переданы в дар другим странам. На данный момент, неиспользованными остаются 2,37 млн доз.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено