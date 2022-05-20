Энергоснабжение: потребитель на распутье

Как сообщает BNS, за месяц до окончания срока (т. е. до 18 июня) выбора поставщика этого не сделали еще более 380 тыс., или 52%, потребителей, которые используют 1000-5000 кВт электроэнергии в год.

Гендиректор независимого поставщика Enefit Витянис Коризна положительно оценил решение не откладывать второй этап и ввести компенсации. Однако он заметил, что из-за растянутости процесса жители пассивно выбирают независимого поставщика. «До конца срока осталось несколько недель, а рынок неактивный – потребители не спешат выбирать. Это следствие того, что решения принимают в последний момент. В итоге потребители будут вынуждены делать выбор в последний момент», – сказал В.Коризна, заметив, что это может привести к более высоким ценам. «Как известно, у рыночной цены нет оснований для снижения – скорее, у нее есть тенденция к росту. Поэтому этот перенос может привести к более высоким ценам», – заметил глава Enefit.

Глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига также считает, что неясность процесса компенсации приводит к тому, что жители не спешат с выбором. По словам главы независимого поставщика Perlas energija Вилюса Юрайтиса, самая большая проблема в конце второго этапа – не объявлена стоимость поставок. «Сейчас все потребители видят цену 16 центов. Есть мнение, будто независимые поставщики повышают цену. Но, когда все увидят цену, установленную правительством, поймут, что она зависит не от независимых поставщиков, электроэнергия дорожает на самом рынке», – заметил он.

Компанию Ignitis, по данным минувшей недели, выбрали 248 000 (69,6%) потребителей второго этапа, Perlas energijа – 52 400 (14,7%), Elektrum Lietuvа – 30 900 (8,7%), Enefit – 23 400 (6,6%), других поставщиков (EGTO energija, Birštono elektra, Kauno termofikacijos elektrinė) – 1700 (0,4%).

Как мы уже сообщали, парламент Литвы принял порядок компенсаций за газ и электричество. Сообщается, что в противном случае цены на энергоресурсы с 1 июля увеличились бы в два раза, благодаря принятому пакету их рост составит не более 40%. Компенсации будут получать все домашние хозяйства независимо от расходов энергоресурсов. Сейчас планируется, что во втором полугодии 2022 г. жители не будут платить за электроэнергию больше 23 центов за кВт, остаток будут погашать за счет средств из бюджета. Порядок компенсации утвердит правительство.

Между тем председатель оппозиционной Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте на заседании Сейма по обновленному бюджету заявила, что парламент должен принять решение об отсрочке либерализации рынка электроэнергии. «Правительство не смогло обеспечить прозрачность и ясность выбора поставщика электроэнергии и ценообразования для населения. Также отсутствует контроль и надзор за независимыми поставщиками электроэнергии. Пока продолжается энергетический кризис, а правительство должным образом не сделало свою домашнюю работу, выбор поставщика электроэнергии для населения необходимо отложить. И ничего страшного не произойдет. Министру энергетики не нужно пугать всех, что решение о переносе еще больше все запутает», — отмечено в пресс-релизе В. Блинкявичюте.

Депутат Европарламента отмечает опубликованные на прошлой неделе данные государственной компании Ignitis о задолженности. «Получается, что задолженность людей за электроэнергию и газ на 1 июля может достигать 365 млн евро. Что это значит? Людям, живущим на зарплату, не хватает денег — они откладывают оплату услуг. Ведь содержание жилья подорожало примерно на 40% из-за увеличения тарифов на отопление, газ, электричество и воду. В то же время правительство удовлетворено тем, что компенсацией воспользовалось рекордное количество людей. Напоминаю, что их получают самые низкооплачиваемые. А как насчет других? Понятно, что цены всех кусают. Правительство должно не только рассмотреть вопрос об отсрочке либерализации электроэнергии, но уже сейчас начать готовиться к отопительному сезону следующего года. По прогнозам, цены вырастут до 40%, но об этом пока молчат», — заметила В. Блинкявичюте.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ