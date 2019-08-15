Алгоритм запрета курения на балконах

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Члены Сейма и эксперты подготовили проект закона министра внутренних дел по осуществлению поправок к закону о контроле за табаком, связанных с возникающими конфликтами из-за курения на балконах. По результатам опроса, проведенного в апреле прошлого года фирмой Spinter, 52 проц. граждан Литвы поддержали бы полный запрет курения на балконах многоквартирных домов. В Латвии запрет действует, а в Литве предлагается иная модель решения конфликтов, связанных с курением на балконах.

Как утверждал один из инициаторов поправок Томас Томилинас, предлагается совершенно иной взгляд на эту проблему – общественная договоренность (алгоритм поведения) нового типа в таких ситуациях, когда человек, страдающий из-за повторяющегося пассивного курения и не получающий поддержки своих соседей, мог бы просить помощи общественности. Законы, самоуправление, полиция созданы для того, чтобы охранять правовые интересы граждан. Право не быть искалеченным в собственной квартире является абсолютным. Нет такого права курить в любом месте, но есть исконное право не быть искалеченным и сохранять свое жилье.

В соответствии с предлагаемыми поправками, человек, испытывающий дискомфорт в связи с постоянным курением соседей, имеет возможность сообщить об этом в самоуправление по интернету или в письменном виде. Самоуправление должно будет информировать жильцов дома о том, что курение на балконе в этом доме наносит вред соседям, поэтому через 15 дней с помощью специальных знаков предупредят соседей о том, что курение на балконах невозможно. Соседи, до того курившие на балконах, должны будут выбрать место для курения на улице.

Так делает большинство людей, которые не мешают своим соседям ни на балконе, ни у входа в дом. Мест для курения в Литве вполне достаточно. Кое-кто курит в своей квартире, но соседи чаще всего не чувствуют запаха дыма, так как действует вентиляция. Но если вентиляция не работает, то будет применяться норма закона, которая вынудит человека привести в порядок неисправную вентиляцию. Как запах из кухни соседей чаще всего не попадает в вашу квартиру, так и запах сигаретного дыма не должен проникать в чужое жилье. Но если у вас что-то не в порядке, то вы не имеете права заставлять страдать других людей. Привычка курить имеет определенную цену, которую надо платить и при покупке сигарет, и при организации своей жизни. Не существует прав без обязанностей.

В отличие от Латвии алгоритм решения наших конфликтов предусматривает длительное согласование с соседями. Он предусматривает, что некурящему человеку поможет самоуправление. В большинстве случаев помощь полиции не потребуется. У органов правопорядка не будет обязанности реагировать на жалобы жильцов тех многоквартирных домов, где не выполнена процедура информирования соседей. Значит, не будет возможности жаловаться на кого-либо и когда-либо.

В случае надлежащего информирования соседей спустя 15 дней количество нарушений будет минимальным. Разумеется, один-другой злостный нарушитель, который не будет реагировать на жалобу соседа в связи с пассивным курением, может быть предупрежден полицией. Полицейскому не придется посещать квартиру курильщика. Соседи могут сфотографировать курящего соседа. Этот снимок по интернету дойдет до полиции, в течение 24 часов сосед будет вызван в комиссариат. Даже в этом случае никто не будет спешить наказывать курящего. Устное предупреждение должностного лица не менее эффективно, чем денежный штраф. Ведь мы говорим о воспитании культуры общения. Цель не наказывать людей, а помочь им решить конфликты с пассивным курением в многоквартирных домах.

Однако правительство решило не одобрять рассматриваемые в парламенте поправки, в которых предлагается запретить курение на балконах многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель.

Эта инициатива вызвала широкие дискуссии среди политиков, правительство приняло решение с третьего раза.

В правительственной справке отмечается, что контроль над реализацией такого запрета потребовал бы непропорционально больших финансовых и человеческих ресурсов, доказательный процесс был бы сложным и потребовал бы много времени.

Министерство внутренних дел утверждает, что даже после принятия поправок не будет запрещено курить, например, на лестничных клетках, в проходах между домами, там, где имеются воздуховоды.

«Мы предлагаем шире предавать гласности, больше говорить о вреде курения, просвещать людей», – заявил на заседании глава МИД Эймутис Мисюнас.

Отрицательный вывод правительства не обязывает депутатов голосовать против поправок.

Напомним, что с 2014 года Сейм несколько раз отклонял предложение о запрете курения на балконах. Противники поправок заявляют, что этот запрет будет невозможно реализовать.

Сейчас в Литве запрещено курить во всех учреждениях образования и социальных организациях, на местах работы, в помещениях общего пользования, ресторанах, кафе, барах, клубах, интернет-кафе, игорных домах, прочих учреждениях свободного времяпрепровождения, за исключением специально оборудованных сигарных и трубочных клубов.

Также запрещено курить в салонах автомобилей, если в них находятся лица до 18 лет или беременные женщины.

Информация литовских СМИ

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