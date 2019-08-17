Эскалация ненависти

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Неоднозначную реакцию вплоть до разжигания межнациональной розни вызвали решения Вильнюсского горсовета по поводу снятия со стены Библиотеки Академии наук им. Врублевских в Вильнюсе мемориальной доски Йонасу Норейке – генералу Ветре и переименования столичной аллеи им. Казиса Шкирпы.

Оба решения вызвали как поддержку, так и протесты.

Критики призывали отказаться от мемориальной доски Й. Норейке, поскольку, будучи начальником Шяуляйского уезда, он подписал документы о создании еврейского гетто и конфискации еврейского имущества.

Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.

В заключении Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы относительно К. Шкирпы дана оценка его вкладу в дело сопротивления советскому оккупационному режиму, однако подчеркивается, что в 1940–1941 годах в его деятельности «имели место и проявления антисемитизма».

Ф. Куклянски: слово «жидовка» меня оскорбляет

Первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис после возникновения напряженности в общественном пространстве опубликовал у себя на страничке в социальной сети Facebook стихотворение, в котором говорится, что «Больше всего мне не хотелось бы, чтобы мои соотечественники настроились против евреев после и из-за затмения Шимашюса», а также сформулировано ожидание, что «появится один-другой разумный и смелый еврей, не согласный с Шимашюсом».

«И всем братьям-литовцам я говорю и говорю уже, по сути, почти четверть века: никогда не забывайте, что Матерь Божья, которой мы молимся, заступничества которой мы просим, была святой жидовкой», – завершает стихотворение В. Ландсбергис.

Стихотворение патриарха литовской государственности не осталось без внимания. И уже в начале прошлой недели Еврейская община Литвы (ЕОЛ) сообщила о том, что из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе. Община также просила обеспечить дополнительную защиту от вероятных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе.

«Постоянная эскалация, необузданное и публично декларируемое желание признать лиц, участвовавших в уничтожении евреев Литвы, национальными героями, требование увековечить память об этих лицах, а также призыв собраться на митинг 7 августа в поддержку сомнительных «героев» — являются подстрекательством к ненависти и разжиганием национальной розни. В последнее время ЕОЛ получает письма и звонки с угрозами. В контексте царящей и нагнетаемой напряженности ни община, ни Вильнюсская синагога не располагают возможностями обеспечить безопасность бывающих здесь людей, среди которых есть и пострадавшие от нацистов, их семей», – говорится в сообщении.

ЕОЛ возмущена тем, что «одна политическая партия» постоянно изъявляет желание признать убивавших литовских евреев лиц героями страны, а также заявляет о требовании почтить память этих лиц мемориальными досками и другими способами.

«То, что имеет место попустительство и остаются безнаказанными публикуемые в открытых для общества аккаунтах партий и их председателей антисемитские комментарии и записи, что даже христианская Святая Мария названа «жидовкой», вынуждает еще крепче задуматься, находимся ли мы в безопасности? Мы бы хотели услышать мнение и четкую позицию руководства Литвы, будут ли и в дальнейшем в Литве попустительствовать публичной пропаганде в поддержку почитания участвовавших в уничтожении евреев лиц, руководствуясь мнением, навязанным одной политической силой?» – говорится в сообщении.

По словам председателя ЕОЛ Фаины Куклянски, «у нас немало клиентов социального центра, также немало людей, которые пережили Холокост, мы не хотим, чтобы они снова нервничали, страдали эмоционально и, вероятно, физически, они не должны второй раз пережить то, что пережили. Достаточно того, что в печати появились такие стихи, в которых упоминается «жидовка Святая Мария». Руководство еврейской общины должно каким-то образом защитить своих членов от ненужного беспокойства», – сказала Ф. Куклянски в интервью радиостанции Žinių radijas.

Она сказала, что слово «жидовка» оскорбляет ее лично, как и других членов общины, в каком бы контексте оно ни было употреблено.

«Меня лично оскорбляет слово «жидовка», я наслушалась этого в школе, мои дети наслушались этого в школе, и в конце концов пришли времена, когда молодежь стала терпимо относиться друг к другу, когда ситуация в Литве стала космополитичной, в отношении евреев у нас не было выпадов и проблем. Это разжигание розни возникло не из-за молодежи, не из-за общей ситуации, а из-за некоторых людей, как я понимаю», – сказала Ф. Куклянски.

«Да, меня оскорбляет, я не «жидовка», я гражданка Литвы, литовка еврейского происхождения. И я считаю, что это слово оскорбляет не только меня. Я не знаю, кто написал это стихотворение, но если это написал профессор (В. Ландсбергис), то он прекрасно знает, что до войны это слово было не комплиментом, а имело определенный оттенок, оскорбительный для другой национальности, другого человека», – сказала глава ЕОЛ.

Вильнюс безопасен для всех

На заявление Еврейской общины Литвы отреагировала и Вильнюсская мэрия, утверждая, что Вильнюс – это город, безопасный для всех.

«Мы сожалеем, что ЕОЛ почувствовала себя незащищенной, однако можем заверить, что Вильнюс – безопасный для всех город. Появившиеся в общественном пространстве знаки трусливого хулиганства не представляют никакой угрозы», – говорится в присланном BNS комментарии мэрии.

В то же время руководство страны заявило, что община евреев Литвы может чувствовать себя в безопасности, а государство и далее будет оставаться толерантным в отношении граждан всех национальностей.

Президент Литвы Гитанас Науседа призывал не давать оснований для радости внешним или внутренним врагам.

«Давайте не будем давать оснований для радости врагам Литвы, какими бы они ни были – внешними или внутренними. Литва действительно всегда отличалась тем, что была терпимым государством, в котором под одной крышей могут сосуществовать множество национальностей. Я свято убежден в том, что так будет и сейчас, так будет и в будущем», – заявил Г. Науседа.

По утверждению премьера Саулюса Сквярнялиса, Литва за десятилетия доказала, что является «тем государством, где людям всех национальностей жить безопасно», а любые попытки разжигать рознь и ненависть пресекаются.

«А если кто-то думает, что в той или иной форме можно разжечь искру, конфликт, или более того – нарушить границы законов, подстрекая к ненависти, то это не так, и к этому не будут относиться терпимо. Если потребуется, то правоохранительные ведомства будут реагировать. Но вообще, могу заверить, что никакой угрозы общине нет, и я не вижу никаких оснований для принятия решений по ограничению той или иной деятельности общины», – сказал глава правительства.

Кроме того, Саулюс Сквярнялис призвал правоохранительные органы незамедлительно предпринять действия, предотвратить вероятные элементы межнациональной розни и в случае необходимости применить другие предусмотренные законом меры.

«Премьер подчеркивает, что обязанность государства – обеспечить право каждого проживающего в нем гражданина и каждой общины на безопасность. Ответственные органы призваны осуществлять эту обязанность», – говорится в сообщении правительства.

Протест против снятия памятных досок

Несколько сотен человек 7 августа протестовали против решений столичных властей отказаться от увековечения памяти офицеров Казиса Шкирпы и Йонаса Норейки.

Участники митинга, прошедшего в центре Вильнюса, у памятника Королю Миндаугасу призвали вернуть аллее имя дипломата и офицера Казиса Шкирпы и вновь повесить мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке на стену Академбиблиотеки.

В руках у демонстрантов были флаги Литвы и плакаты с портретами этих исторических лиц, а также с надписями, осуждающими действия мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и Еврейской общины Литвы за противопоставление общества в угоду России.

Дочь партизана Ангеле Якавоните призвала политиков «не принижать патриотическую историю» и должным образом увековечить важных лиц, стремившихся к независимости Литвы.

«Давайте не будем забывать о героях нашего народа», – сказала участница протеста.

Следившие за митингом полицейские сказали BNS, что в нем участвовали более 300 человек.

«Й. Норейка и К. Шкирпа – наши герои, которые боролись за Литву», – сказала пришедшая на митинг 35-летняя Рената, отказавшаяся назвать свою фамилию.

80-летний пенсионер Гедрюс Лауцюс был возмущен тем, что решения отказаться от увековечения памяти были приняты, не посоветовавшись с общественностью.

«Такие вещи недопустимы», – сказал Г. Лауцюс.

На митинге присутствовали и несколько политиков, среди которых были бывший кандидат в президенты Арвидас Юозайтис и член Сейма Миндаугас Пуйдокас.

Беспокоит рост антисемитизма

Часть ЕОЛ, оппонирующая председателю общины Фаине Куклянски, назвала некорректными ее заявления в дискуссиях о мемориальных досках и призвала ее стремиться к конструктивному диалогу.

Председатель Вильнюсской еврейской общины Симон Гуревич и его соратники из Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Паневежиса и Укмярге утверждают, что заявления Ф. Куклянски могут настроить против евреев другую часть литовского общества.

«Мы сожалеем, что председатель ЕОЛ по причине своего авторитаризма не посоветовалась с общинами евреев и делает некорректные заявления от имени всех евреев Литвы, и таким образом настраивает против нас (литовских евреев) остальную часть литовского общества», – говорится в заявлении.

С. Гуревич и Ф. Куклянски конфликтуют уже не первые год, между ними было и несколько судебных тяжб.

Авторы заявления подчеркивают, что единогласно одобряют «удаление мемориальных досок в Вильнюсе и по всей Литве лицам, сотрудничавшим с нацистами».

«Мы сожалеем, что крайние силы хотят этим воспользоваться для раскола и противостояния в обществе, а также что литовская политическая элита и ее лидеры однозначно это не осуждают», – говорится в заявлении.

Еврейские организации отмечают, что «как в Вильнюсе, так и по всей Литве ощущают себя в безопасности, однако рост антисемитизма их беспокоит».

В. Ландсбергис: не ведает, что творит

Тем временем Витаутас Ландсбергис говорит, что не хотел своими словами оскорбить Еврейскую общину Литвы, а лишь хотел напомнить разжигающим антисемитские настроения лицам истоки католической религии.

В. Ландсбергис говорит, что отреагировавшая на слово «жидовка» председатель ЕОЛ Фаина Куклянски «не ведает, что творит».

«Моей целью было предупредить литовских глупцов, если их провоцируют сейчас на высказывания против евреев, чтобы они не забывали простую вещь: сама Богоматерь была еврейкой. И все. Но когда люди не могут прочитать двух слов, а читают только одно, то удивляет безграмотность», – сказал В. Ландсбергис BNS.

Он сказал, что не желает давать оценку действиям ЕОЛ и целям этих действий.

«Но их результат – повышение напряженности. Почему? Не думаю, что это община, я вижу непонимание одного человека. Как Шимашюс не ведал, что творит, теперь, наверное, госпожа Ф. Куклянски не ведает, что творит», – добавил он.

В. Ландсбергис также считает, что антисемитские настроения и вражду в обществе подогрели решения Вильнюсского муниципалитета и личные решения мэра Р. Шимашюса отказаться от знаков уважения к обвиняемым в антисемитизме, но способствовавшим борьбе Литвы за независимость Казису Шкирпе и Йонасу Норейке-генералу Ветре.

«Без сомнения, он должен был думать, что из этого может получиться», – сказал он.

Стихотворение Витаутаса Ландсбергиса

БОЛЬШЕ ВСЕГО

Больше всего мне не хочется,

чтобы мои соотечественники были настроены

против евреев

после и из-за затмения, которое нашло на Шимашюса.

Втайне лелею надежду

на то, что появятся один-два еврея,

разумных и смелых,

которые не поддержат Шимашюса

И всем братьям-литовцам

говорю и говорю уже четверть века:

никогда не забывайте,

что Матерь Божья,

которой мы молимся,

заступничества у которой просим,

была святой жидовкой.

Тем временем

Еврейская община Литвы снова открыла свой офис в Вильнюсе и Вильнюсскую синагогу.

«Принято решение возобновить деятельность общины и синагоги», – говорится в обнародованном общиной сообщении.

ЕОЛ указала, что приняла во внимание и то, как отнеслись к возникшему ажиотажу президент Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквярнялис, которые заявили, что представители всех национальностей могут чувствовать себя в Литве в безопасности.

Информация «ЛК», BNS

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