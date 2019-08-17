Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

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Вильнюс – быстрорастущий город, которому требуются новые школы. «Инвестиции в образование – это инвестиции в будущее маленьких вильнюсцев», — отметил заместитель мэра Вильнюса Витаутас Миталас.

В столице – новые школы

На минувшей неделе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и вице-мэр Витаутас Миталас посетили место строительства пристройки к гимназии «Габия». Уже в следующем году новая школа пригласит на учебу около 1 000 учеников. На встрече руководители столицы обсудили с подрядчиками ход строительства, выполненные и планируемые работы, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

«Строительство школы в Пашилайчяй – вдохновляющее начало, так как это только одна из 5 школ или пристроек к ним, которые в столице планируется построить в течение ближайших нескольких лет. Реновация и строительство школ набирают темп, а ученики и их родители приобретают уверенность в позитивных изменениях системы образования в Вильнюсе», – сказал Ремигиюс Шимашюс.

После завершения строительства пристройки к гимназии «Габия» будет благоустроена и территория вокруг нее: планируется возведение спортивно-игровой зоны для учеников начальных классов, спортивных площадок, навеса для велосипедов и др. Новые помещения также будут адаптированы для учащихся-инвалидов. В просторном четырехэтажном здании площадью более 10 тыс. кв. м разместятся кабинеты естественных наук, информатики и технологий, лаборатории, спортивный зал универсальных размеров, предназначенный для занятий баскетболом, футболом, волейболом и другими видами спорта, малый спортивный зал, просторный актовый зал со сценой, костюмерной, гримерной, библиотека с читальным залом, художественная студия, зал хореографии, фотолаборатория, в здании также обоснуется школьный музей. Появление новой пристройки позволит отменить обучение в две смены, практиковавшееся до сих пор.

По словам Люкаса Лаукайтиса, директора генерального подрядчика – общества «Цонреста», в настоящее время уже выполнены многие работы: оборудован свайный фундамент здания, забетонированы конструкции подвала, установлена гидроизоляция и проведено утепление, проложена канализация подвала, тепловые сети и сети дождевой канализации. Завершение строительства запланировано на лето 2020 года

В Вильнюсе появятся еще четыре школы. В следующем году к прогимназии «Бальсю» будет пристроена начальная школа, которую смогут посещать около 600 учеников. В просторном двухэтажном здании площадью 4 900 кв. м планируется оборудовать корпуса различной высоты, соединенные между собой остекленной галереей. В одноэтажном корпусе обоснуются классы дошкольного обучения и первые классы, кабинет логопеда и методический кабинет, в другом двухэтажном корпусе здания на первом этаже разместятся первые классы и помещения общего пользования, а на втором — будут учиться второклассники. В настоящее время установлены свайный фундамент, геотермические скважины, прокладываются внешние дождевые сети, бетонируются железобетонные конструкции этажа здания, выкладываются стены.

В пригороде Вильнюса рядом со школой «Вильнес» уже растет двухэтажная пристройка площадью более 1 600 кв. м, в которой в следующем году смогут учиться 300 учеников. В новом двухэтажном здании класса энергетической полезности А планируется расположить 11 классов: 4 – на первом этаже и 7 – на втором. На первом этаже обоснуются кухня, гардероб и подсобные помещения. В пристройке также будет оборудован мультифункциональный актовый зал со сценой, часть которого во время обеда можно использовать в качестве помещения столовой. На втором этаже пристройки предусмотрено обустройство семи классов, подсобных помещений и зоны отдыха, где дети смогут замечательно проводить время, выделенное для перемен. Уже выполнены работы по укреплению фундамента существующего корпуса, идут работы по надстройке старого корпуса.

В настоящее время проектируется новая пристройка к инженерной гимназии имени Иоахима Лелевеля в Жирмунай, в которой смогут учиться еще около 300 учеников. Двухэтажное здание площадью более 1 500 кв. м объединит два существующих корпуса. Начало строительства запланировано на осень текущего года.

В следующем году предусмотрено начало работ по строительству школы в Пилайте, способной обеспечить обучение более 1 000 учеников. Новая четырехэтажная школа площадью почти 12 тыс. кв. м отличается своей пространственной структурой: ядро, состоящее из холла, актового и спортивного залов, будет находиться в окружении кольца из классов. В середине кольца спортивный и актовый залы образуют «сердце» здания – центральную площадь. Пространство вокруг амфитеатра предназначено для многофункционального использования, где представители школьной общины смогут встречаться, общаться, принимать пищу и работать. Планируется, что новую школу ученики смогут посещать с сентября 2022 года.

Согласно подсчетам, на строительство новых школ потребуется 32,2 млн евро, сообщает Вильнюсская мэрия.

В столице не хватает учителей

По мере приближения начала учебного года в Вильнюсе констатируется нехватка учителей, некоторым детям недостает мест в ближайших школах, им придется выбирать альтернативы, сообщают порталы 15min.lt и delfi.lt.

Вице-мэр В. Миталас сказал 15min.lt, что в июне в столице не хватало около 200 учителей, в основном педагогов начальных классов, а также литовского, английского языков и математики, сообщает BNS.

По его словам, есть прогимназии, которые уже нашли учителей в 4 из 6 запланированных первых классов, а в некоторых гимназиях руководители вынуждены выбирать людей без опыта педагогической работы. По словам В. Миталаса, столице не хватает около 4 млн евро для финансирования специалистов по поддержке образования.

Вице-мэр сообщил, что 36 ученикам не хватило мест в расположенных рядом с домом школах, им до середины августа придется выбирать между возможными вариантами.

Больше всего проблем в Пилайте – здесь двум классам первоклассников будет предоставлен транспорт для доставки в прогимназию Рито в Каролинишкес, а в прогимназии Бальсю в начальных классах будет по 27 учеников — на одного больше, чем позволяет гигиеническая норма.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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