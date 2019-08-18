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Веломарафон: движение транспорта

Фото vilnius.lt

Любители, участвующие в состязаниях Sport и Semi-Sport, стартуют на площади Неприклаусомибес и поедут по проспекту Гядиминаса (от здания парламента), по ул. Швянтарагё, Т.Врублевскё, Арсенало, T.Косцюшкос, до кольцевой, а потом назад через мост Короля Миндаугаса, ул. Жвяю, Упес, Витауто и А.Мицкявичяуса, через Жверинский мост, ул. A.Гоштауто до Белого моста и обратно на ул. А.Гоштауто по проспекту Гядиминаса до площади Неприклаусомибес. Участники детского заезда стартуют на ул. А.Гоштауто, рядом со Жверинским мостом до разворота у Белого моста и — назад. В воскресенье с 4.30 до 18.00 на всей трассе будет перекрыто движение, не будет курсировать и общественный транспорт.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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