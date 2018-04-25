Алитус, Клайпеда. Кто следующий?

Литву преследует цепь экологических катастроф. Вслед за пожаром в Алитусе на минувшей неделе обнаружено, что традиционный сезон ловли корюшки в Куршском заливе и Балтийском море может быть омрачен скандалом вокруг компании Grigeo Klaipeda, которую литовские правоохранительные органы обвиняют в сливе отходов производства в обход очистных сооружений в Куршский залив.
Литовские торговые сети в знак протеста стали отказываться от продукции компании Grigeo, которая производит гигиеническую бумагу (салфетки, туалетную бумагу и так далее), упаковочный материал, перерабатывает вторичное сырье, работает в областях возобновляемой энергии и поставках теплоэнергии.
Клайпедские прокуроры начали расследование деятельности Grigeo Klaipeda. Правоохрана подозревает, что предприятие могло сбрасывать неочищенные промышленные стоки в Куршский залив через окружную трубу, ущерб природе может достигать десятки миллионов евро, сообщает BNS.
После кризиса со сбросом стоков в Клайпеде экологи обратили внимание и на фабрику в Григишкес – о планирующейся проверке предприятия под Вильнюсом сообщал BNS министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка.
Представители вильнюсских властей и представители компании Vilniaus vandenys, управляющей водным хозяйством столицы, утверждают, что не уверены в том, что у фабрики нет других недекларированных труб, по которым в реку Нерис могут сбрасываться неочищенные стоки.
На этой неделе глава одноименной с группой фабрики Grigeo Томас Йозонис заверил, что воды, попадающие с фабрики в Нерис, являются безопасными и очищенными. В понедельник Grigeo показала журналистам и экологам девять труб для стоков в Нерис, однако последние нашли большее количество труб. Т. Йозонис заверил, что прочие трубы являются старыми и не используются.
«Фабрика основана в 1923 году, здесь проводилось различное строительство. Есть старые трубы, но они не используются», – утверждает глава Grigeo.
Вопросы остаются открытыми
Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждает, что вопросы по поводу деятельности Grigeo в Григишкес остаются открытыми. По его словам, нужно ответить на вопрос о том, возможен ли сброс неочищенных стоков по трубам фабрики, построенной в советские годы.
Между тем глава Vilniaus vandenys Марюс Швайкаускас сказал, что визуальный осмотр труб был только частью проверки – за ней последует проверка технологических процессов Grigeo. По его словам, пока нет однозначных ответов на вопрос о том, не попадают ли неочищенные отходы в окружающую среду.
Представитель Департамента охраны окружающей среды Вильнюса Жильвинас Лефикас также интересовался, почему обнаружено больше труб, чем декларировано Grigeo.
Экологи обратили внимание и на другие потенциально опасные объекты в Литве. Сотрудники Департамента охраны окружающей среды провели внеплановую проверку площадки предприятия Ūrus ir Ko в деревне Дичюнай Утянского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В результате проверки была подтверждена информация об угрозе хранения опасных отходов на складах. «Риск возник из-за того, что отходы, хранящиеся на площадке, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности, гражданской безопасности и охраны окружающей среды», – говорится в сообщении.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę