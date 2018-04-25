На шествии в минувшую субботу в Каунасе десятки рабочих компании Kayi Construction из Турции и поддерживающие их представители профсоюзов требовали справедливой оплаты их труда, сообщает BNS.
«Kayi Construction украла нашу честь, усилия и права. Эта ситуация также затронула наши семьи», – по-турецки обратился к собравшимся в начале мероприятия строитель. Его слова перевел один из литовских участников акции протеста. Акция началась возле стадиона, для реконструкции которого эти рабочие были наняты, затем участники прошли по аллее Лайсвес до самоуправления.
Участники шествия били в барабаны и скандировали требования справедливо оплачивать их труд, они несли плакаты «Рабочие важнее стадиона», «Рабочий – человек, а не инструмент для вашего бизнеса» и «Рабочие не рабы, стадион не пирамида».
«Мы приходим работать и ждем денег»
В конце прошлого года турки начали забастовку из-за того, что им не платят зарплату, а в минувшую пятницу самоуправление расторгло договор с турецкой компанией из-за того, что она не выполняет обязательства.
Турецкие строители, которые общались с журналистами по-русски и по-английски, сказали, что из-за невыплат по зарплате страдают их семьи, а их самих призывают уехать из Литвы, однако они не сдаются и ждут зарплат. По словам строителей, они приходят на строительную площадку и ждут там работу, но им не выдают строительные материалы и инструменты. Рабочие сказали, что живут в вагончиках, однако в субботу не получили завтрак, им объявили, что кормить их не будут.
«Нам только говорят, что мы должны уехать в Турцию. Не предоставили никакой информации о том, что планируется, что мы можем сделать», – сказал строитель Ибрагим Бенгул.
Забастовки портят имидж Литвы
Когда турецкие строители объявили забастовку из-за невыплат по зарплате, выяснилось, что они работают по двум договорам: одну зарплату им платят по литовскому договору, заключенному с местным филиалом Kayi Construction, другую они должны получать по договору, заключенному с головной компанией в Турции, сообщает BNS.
Представители компании говорят, что по литовскому договору расчет с ними производится, поэтому для решения юридических разногласий им следует вернуться в Турцию.
Представляющие турецких рабочих профсоюзы утверждают, что задолженности есть и по литовским договорам, кроме того, работодатель допустил и другие нарушения: турки работали сверхурочно, у них не было копий трудовых договоров, они не были должным образом застрахованы.
Зампредседателя профсоюза Solidarumas Йовита Претщ сказала журналистам, что пока нанявшая рабочих компания не обанкротилась, они могут вытребовать у нее выплаты по законодательству Литвы, потому что они здесь работали. По ее словам, в связи с ситуацией, скорее всего, будет предпринято обращение за помощью к Европейской конфедерации профсоюзов. Такие забастовки портят имидж Литвы, заметила она.
Й. Претщ сказала, что взять на себя ответственность за ситуацию с турецкими рабочими должен и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. Как говорят представители литовских профсоюзов, компания задолжала каждому работнику от 7 до 12 тыс. евро.
Представитель Kayi Construction на минувшей неделе сказал BNS, что примерно с 20 из 52 рабочих договорились о том, как будет погашаться задолженность по зарплате. 11 турецких рабочих на прошлой неделе вернулись в Турцию.
Не выполнили обязательств
Мэр Каунаса В. Матийошайтис сказал, что представители турецкой компании израсходовали весь предоставленный им кредит доверия.
«Мы предоставили достаточно шансов и времени для решения возникших проблем, чтобы работы продолжались слаженно, однако мы видим, что они этим не воспользовались. Сейчас город перенимает инициативу. Мы должны обеспечить продолжение строительства стадиона и успешное его завершение», – отметил в пресс-релизе мэр Каунаса. «Конкурс на нового подрядчика потребует времени, но мы сделаем все, чтобы неизбежная пауза в работах была как можно более короткой», – добавил он.
Адвокат Kayi Construction Гинтарас Ченяускас сообщил BNS, что компания рассматривает возможность обжаловать решение властей Каунаса в суде. «Мы анализируем и оцениваем основания для расторжения договора. Тогда решим, идти в суд или нет», – сказал адвокат.
По утверждению самоуправления, подрядчик обязался привезти из Турции 400 турецких работников и основную часть строительной техники, однако таких строительных мощностей на площадке до сих пор не было, а строительная техника арендовалась у действующих в Литве субподрядчиков.
Кроме того, мэрия Каунаса получила претензии кредиторов, адресованные туркам, в связи с задержками с расчетами за строительные материалы, проектировочные работы и прочие услуги. Неоплаченной осталась и еда, поставлявшаяся рабочим.
С большинством субподрядчиков в рамках трехсторонних договоров рассчитывается само Каунасское самоуправление. Турецкой компании за все проведенные и сданные заказчику работы также полностью заплачено. Мэрия намерена взыскать гарантию в размере 2 млн евро за несоблюдение существенных условий договора.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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