В конце прошлого года турки начали забастовку из-за того, что им не платят зарплату, а в минувшую пятницу самоуправление расторгло договор с турецкой компанией из-за того, что она не выполняет обязательства.

Турецкие строители, которые общались с журналистами по-русски и по-английски, сказали, что из-за невыплат по зарплате страдают их семьи, а их самих призывают уехать из Литвы, однако они не сдаются и ждут зарплат. По словам строителей, они приходят на строительную площадку и ждут там работу, но им не выдают строительные материалы и инструменты. Рабочие сказали, что живут в вагончиках, однако в субботу не получили завтрак, им объявили, что кормить их не будут.

«Нам только говорят, что мы должны уехать в Турцию. Не предоставили никакой информации о том, что планируется, что мы можем сделать», – сказал строитель Ибрагим Бенгул.

Забастовки портят имидж Литвы

Когда турецкие строители объявили забастовку из-за невыплат по зарплате, выяснилось, что они работают по двум договорам: одну зарплату им платят по литовскому договору, заключенному с местным филиалом Kayi Construction, другую они должны получать по договору, заключенному с головной компанией в Турции, сообщает BNS.

Представители компании говорят, что по литовскому договору расчет с ними производится, поэтому для решения юридических разногласий им следует вернуться в Турцию.

Представляющие турецких рабочих профсоюзы утверждают, что задолженности есть и по литовским договорам, кроме того, работодатель допустил и другие нарушения: турки работали сверхурочно, у них не было копий трудовых договоров, они не были должным образом застрахованы.

Зампредседателя профсоюза Solidarumas Йовита Претщ сказала журналистам, что пока нанявшая рабочих компания не обанкротилась, они могут вытребовать у нее выплаты по законодательству Литвы, потому что они здесь работали. По ее словам, в связи с ситуацией, скорее всего, будет предпринято обращение за помощью к Европейской конфедерации профсоюзов. Такие забастовки портят имидж Литвы, заметила она.

Й. Претщ сказала, что взять на себя ответственность за ситуацию с турецкими рабочими должен и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. Как говорят представители литовских профсоюзов, компания задолжала каждому работнику от 7 до 12 тыс. евро.

Представитель Kayi Construction на минувшей неделе сказал BNS, что примерно с 20 из 52 рабочих договорились о том, как будет погашаться задолженность по зарплате. 11 турецких рабочих на прошлой неделе вернулись в Турцию.

Не выполнили обязательств

Мэр Каунаса В. Матийошайтис сказал, что представители турецкой компании израсходовали весь предоставленный им кредит доверия.

«Мы предоставили достаточно шансов и времени для решения возникших проблем, чтобы работы продолжались слаженно, однако мы видим, что они этим не воспользовались. Сейчас город перенимает инициативу. Мы должны обеспечить продолжение строительства стадиона и успешное его завершение», – отметил в пресс-релизе мэр Каунаса. «Конкурс на нового подрядчика потребует времени, но мы сделаем все, чтобы неизбежная пауза в работах была как можно более короткой», – добавил он.

Адвокат Kayi Construction Гинтарас Ченяускас сообщил BNS, что компания рассматривает возможность обжаловать решение властей Каунаса в суде. «Мы анализируем и оцениваем основания для расторжения договора. Тогда решим, идти в суд или нет», – сказал адвокат.

По утверждению самоуправления, подрядчик обязался привезти из Турции 400 турецких работников и основную часть строительной техники, однако таких строительных мощностей на площадке до сих пор не было, а строительная техника арендовалась у действующих в Литве субподрядчиков.

Кроме того, мэрия Каунаса получила претензии кредиторов, адресованные туркам, в связи с задержками с расчетами за строительные материалы, проектировочные работы и прочие услуги. Неоплаченной осталась и еда, поставлявшаяся рабочим.

С большинством субподрядчиков в рамках трехсторонних договоров рассчитывается само Каунасское самоуправление. Турецкой компании за все проведенные и сданные заказчику работы также полностью заплачено. Мэрия намерена взыскать гарантию в размере 2 млн евро за несоблюдение существенных условий договора.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ