Алжир окончательно рассорился с Испанией

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Алжир в срочном порядке приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией из-за позиции королевства по Западной Сахаре. Об этом заявила канцелярия президента.

«Испанские власти развернули кампанию, чтобы оправдать позицию, которую они заняли в отношении Западной Сахары в нарушение своих правовых, моральных и политических обязательств в качестве управляющей державы территории. Они возлагаются на Королевство Испания до тех пор, пока ООН не объявит о завершении деколонизации Западной Сахары», — отмечается в документе.