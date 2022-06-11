 ИАЭС остановила продолжавшийся 1,5 года конкурс на создание хранилища , объявит новый

По данным BNS, предприятие Axis Tech было единственным из трех участников конкурса на хранилище. В конкурсе также участвовали строительные компании Panevezio statybos trestas (PST) и Eikos statyba.

Отходы будут размещаться в хранилище в течение всего периода закрытия ИАЭС, до 2038 года, и смогут храниться там в течение 300 лет. Оно должно быть оборудовано на площадке Стабатишке в Висагинском самоуправлении. После его закрытия надзор за ним будет осуществляться еще как минимум 100 лет, а использование участка будет ограничено еще на 200 лет. Ранее сообщалось, что предварительная стоимость проекта составляет 70 млн евро.

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