 ИАЭС остановила продолжавшийся 1,5 года конкурс на создание хранилища , объявит новый

В связи с тем, что из-за сильного роста строительных цен предприятие Axis Tech группы Icor попросило повысить стоимость проекта, а Игналинская АЭС (ИАЭС) отказалась это сделать, ИАЭС 1 июня остановила объявленный полтора года назад конкурс на строительство поверхностного хранилища для радиоактивных отходов стоимостью примерно 70 млн евро и объявит новый.
По словам главы станции Аудрюса Каменаса, потенциальный подрядчик обратился в ИАЭС в апреле с просьбой пересмотреть установленный в договоре порядок изменения цены, но после консультаций со Службой конкурсных закупок ИАЭС не смогла этого сделать и завершила конкурсные процедуры.
По данным BNS, предприятие Axis Tech было единственным из трех участников конкурса на хранилище. В конкурсе также участвовали строительные компании Panevezio statybos trestas (PST) и Eikos statyba.
Отходы будут размещаться в хранилище в течение всего периода закрытия ИАЭС, до 2038 года, и смогут храниться там в течение 300 лет. Оно должно быть оборудовано на площадке Стабатишке в Висагинском самоуправлении. После его закрытия надзор за ним будет осуществляться еще как минимум 100 лет, а использование участка будет ограничено еще на 200 лет. Ранее сообщалось, что предварительная стоимость проекта составляет 70 млн евро.
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