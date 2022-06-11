Банки Литвы готовы противостоять экономическому спаду в 7,5% – Шимкус

В 2022-2023 годах банки Литвы могут выдержать экономический спад в стране до 7,5%, считает глава Банка Литвы (БЛ, Центробанка). По словам Гедиминаса Шимкуса, большие объемы депозитов компаний и населения помогли бы противостоять экономическому шоку.
«При худшем сценарии, согласно которому литовская экономика сократится на 6,5% в этом году и еще на один процент в следующем году, у банков будет достаточно капитала, чтобы справиться с этой задачей», — сказал Шимкус.
По его словам, такая устойчивость литовских банков определяется прибыльной деятельностью и ранее накопленными резервами.
По словам Шимкуса, ликвидность банковской системы исторически высока и может выдержать вызовы в краткосрочной перспективе.
«Банковский сектор смог бы покрыть 41-процентное сокращение вкладов за счет имеющихся ликвидных активов», — сказал глава Банка Литвы.
По словам Шимкуса, одним из факторов замедления экономики является экспорт в пострадавшие от войны страны, который из-за санкций и других причин сократился до 85%.
Прямое кредитование литовскими банками резидентов России, Белоруссии и Украины в этом году составило всего 2 млн евро, они держали в литовских банках 120 миллионов евро. По мнению Шимкуса, эти показатели не могут оказать существенного влияния на финансовую систему государства.
Согласно оценке БЛ, опубликованной в конце марта, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в этом году может замедлиться до 2,7%, но в случае шока он вырастет всего на 0,4%, а в худшем случае сценарии ВВП может и сократиться на 1,2 процента.
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