Банки Литвы готовы противостоять экономическому спаду в 7,5% – Шимкус

По его словам, такая устойчивость литовских банков определяется прибыльной деятельностью и ранее накопленными резервами.

По словам Шимкуса, ликвидность банковской системы исторически высока и может выдержать вызовы в краткосрочной перспективе.

«Банковский сектор смог бы покрыть 41-процентное сокращение вкладов за счет имеющихся ликвидных активов», — сказал глава Банка Литвы.

По словам Шимкуса, одним из факторов замедления экономики является экспорт в пострадавшие от войны страны, который из-за санкций и других причин сократился до 85%.

Прямое кредитование литовскими банками резидентов России, Белоруссии и Украины в этом году составило всего 2 млн евро, они держали в литовских банках 120 миллионов евро. По мнению Шимкуса, эти показатели не могут оказать существенного влияния на финансовую систему государства.

Согласно оценке БЛ, опубликованной в конце марта, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в этом году может замедлиться до 2,7%, но в случае шока он вырастет всего на 0,4%, а в худшем случае сценарии ВВП может и сократиться на 1,2 процента.

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