Американцы рекомендуют Латвии ввести обязательную военную службу

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В исследовании американского центра «Jamestown foundation» об обороне стран Балтии содержится рекомендация ввести обязательную военную службу. Среди всех стран Балтии ее нет только в Латвии, сообщают латвийские СМИ.

Идея обязательной воинской повинности всплывает периодически. Ее поддерживают некоторые представители внешнеполитического ведомства, влиятельные депутаты, офицеры.

В настоящее время в обороне государства участвует только 1% населения, и набирать персонал армии трудно.

В исследовании говорится о том, что численность латвийской армии составляет 70 000 человек, эстонской — 80 000, в то время как в армии Израиля, равноценного по количеству населения государства, служат 176 000 человек и еще 46 000 находятся в запасе.



