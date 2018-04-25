  • Началась подписка на 2020 год!
default image
После визита в Японию Г.Науседа посетил в Южной Корее дочь

Подробнее...
default image
Финляндия направит 100 миллионов евро в Зеленый климатический фонд ООН

Подробнее...
default image
Американцы рекомендуют Латвии ввести обязательную военную службу

Подробнее...
default image
Будущий посол США в Литве обещает тесное оборонное сотрудничество

Подробнее...
default image
Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши обсудят подделку пищевых продуктов

Подробнее...
default image
С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России

Подробнее...
default image
Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС

Подробнее...
default image
Дания одобрила строительство "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Подробнее...
default image
Neste Lietuva наказана штрафом в 8,7 тыс. евро за вводящую в заблуждение рекламу

Подробнее...
default image
За год в Литве удвоилось число работающих иностранцев

Подробнее...
default image
В Норвегии сообщили об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Подробнее...
default image
Twitter запретил всю политическую рекламу

Подробнее...
default image
Работники сферы просвещения Литвы организуют пикет у министерства

Подробнее...
default image
Отстраняемый от должности глава полиции Д.Жукаускас: обвинения – неадекватные

Подробнее...
default image
В Великобритании появилась вакансия мечты

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы выделил 19 млн евро на оборону

Подробнее...
default image
Банки Литвы: бизнес на доверии

Подробнее...
default image
Пожар в Алитусе: послесловие

Подробнее...
default image
Содра накажет за "неправильную болезнь"

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Американцы рекомендуют Латвии ввести обязательную военную службу

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В исследовании американского центра «Jamestown foundation» об обороне стран Балтии содержится рекомендация ввести обязательную военную службу. Среди всех стран Балтии ее нет только в Латвии, сообщают латвийские СМИ.

Идея обязательной воинской повинности всплывает периодически. Ее поддерживают некоторые представители внешнеполитического ведомства, влиятельные депутаты, офицеры. 

В настоящее время в обороне государства участвует только 1% населения, и набирать персонал армии трудно. 

В исследовании говорится о том, что численность латвийской армии составляет 70 000 человек, эстонской — 80 000, в то время как в армии Израиля, равноценного по количеству населения государства, служат 176 000 человек и еще 46 000 находятся в запасе.

baltic-course.com


реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!