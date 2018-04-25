«Американские горки» для литовской экономики

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После резкого экономического спада весной последовал обнадеживающий подъем летом. Однако сегодня из-за быстрого распространения вируса многие страны вводят новые ограничения, и впереди еще один неспокойный спуск.

Тем не менее экономисты «Swedbank» прогнозируют, что рецессия не будет такой сильной, как в начале этого года, и что в следующем году снова ожидается рост занятости, доходов и инвестиций, сообщает пресс-служба банка.

Экономисты «Swedbank» не меняют основных прогнозов — к середине следующего года угроза распространения вируса из-за появления вакцин, более эффективных лекарств или натуральных процессов исчезнет. Кроме того, экономические потери будут смягчены за счет целого ряда финансовых мер по спасению и стимулирования со стороны правительств и центральных банков.

«Хотя вторая волна пандемии в Европе кажется более масштабной, чем первая, пострадавшие европейские страны пытаются приостановить ее за счет применения меньших экономических ограничений. Также важно, что многие предприятия и жители адаптировались к новой реальности и готовы работать, торговать и предоставлять услуги удаленно, ограничивая физический контакт, тем самым сводя риски к минимуму», — комментирует главный экономист «Swedbank» Нериюс Мачюлис.

По его словам, из-за этих факторов экономика многих европейских стран, в том числе Литвы, в последнем квартале этого года сократится, но это будет гораздо более мягкое и менее отраслевое сокращение.

Экономические показатели снижаются, но ожидается быстрое восстановление

Экономисты «Swedbank» снизили прогнозы роста мировой экономики в следующем году, но тем не менее ожидается, что рост мирового ВВП составит 4,7 процента. В настоящее время наблюдается более быстрое восстановление промышленных предприятий, но многие сферы услуг снова сталкиваются с проблемами.

«Темное время года встречаем с более мрачными экономическими перспективами. В настоящее время увеличиваются диспропорции между все еще очень страдающими и процветающими секторами экономики. Европейская промышленность наблюдает за восстановлением спроса даже в разгар второй волны пандемии. Несмотря на то что жители больше времени проводят дома и отказываются от многих услуг, товары длительного пользования, такие, как мебель или бытовая техника, покупаются чаще. Между тем восстановление в секторах гостиничного бизнеса, отдыха и некоторых развлечений ожидается только во второй половине следующего года», — говорит Н. Мачюлис.

Экономисты «Swedbank» прогнозируют, что уровень безработицы в еврозоне может немного вырасти и в следующем году достигнуть 9 процентов.

«Применяемые правительствами меры стимулирования должны обеспечивать не только краткосрочную финансовую поддержку, но и мобильность работников между различными секторами», — отмечает экономист.

Экономика Литвы останется одной из наименее пострадавших

Несмотря на быстрое распространение вируса в нашей стране и очередной карантин, экономические прогнозы Литвы в этом году не снижаются, но ожидается более медленное восстановление в 2021 году.

Экономисты «Swedbank» прогнозируют, что ВВП страны сократится на 1,7 процента в этом году, а прогноз роста на следующий год снижен до 4 процентов.

«Карантинные ограничения на этот раз будут не такими суровыми — многие торговые точки не закроют, кроме того, жители все чаще пользуются услугами доставки продуктов, привыкли делать покупки в Интернете. На сегодняшний момент уже нет той неопределенности, которую мы наблюдали весной, поэтому и компаниям, и жителям понятнее, как защитить себя и чего ожидать», — говорит главный экономист «Swedbank».

По его словам, вполне вероятно, что в последнем квартале этого года ВВП Литвы снова сократится, но не будет масштабным, а лишь снизится в нескольких секторах.

Н. Мачюлис также обращает внимание на то, что, несмотря на вторую волну пандемии, население Литвы пока не обеспокоено своим финансовым положением и не склонно к изменению своего поведения.

«Доверие потребителей продолжало расти в октябре, и данные по платежным картам «Swedbank» показывают, что рост розничной торговли не замедлился, пока наблюдается лишь небольшое снижение трат домашних хозяйств на заведения общественного питания. Расходы в отелях и аэропортах на 75 % ниже, чем год назад, и не скоро восстановятся – эти наиболее пострадавшие из-за пандемии сектора по-прежнему будут нуждаться в особой государственной поддержке», — комментирует Н. Мачюлис.

Худшее уже в прошлом?

Экономисты «Swedbank» прогнозируют, что в следующем году средняя заработная плата вырастет на 5,5 процента, а безработица вернется к докризисному уровню в 2022 году.

«Несмотря на довольно мрачные краткосрочные перспективы, во многих отношениях худшее уже позади, и некоторые отрасли переживают бум и будут продолжать процветать. Депозиты населения в этом году выросли на 2 миллиарда евро, что отражается в их позитивных ожиданиях и, например, в решениях об инвестировании в недвижимость — количество сделок и цены начали бить новые рекорды. Рекордная доля населения начала вкладывать средства в ценные бумаги — количество активно инвестирующих клиентов «Swedbank» увеличилось втрое», — отмечает Н. Мачюлис.

Тем не менее, долгосрочные перспективы Литвы будут зависеть не от того, как и куда жители Литвы тратят и вкладывают деньги, а от конкурентоспособности и экспортного потенциала страны, отмечает экономист.

«Ключевым фактором является то, как будет использована поддержка ЕС и государственные займы. Также очень важно, какие структурные реформы будут реализованы во время этого кризиса. У нас есть возможность выйти из этого кризиса не только с увеличившимся долгом, но и с более конкурентоспособной и экологически чистой экономикой, более устойчивой инфраструктурой и более качественной системой образования», — заключает главный экономист Swedbank Н. Мачюлис.

Главный экономист «Swedbank» Нериюс Мачюлис