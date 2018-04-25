Серебряный возраст возможностей?

Однако самые дальновидные предприниматели уже переключаются на пожилую аудиторию. Они понимают, что в ближайшие годы бабушки и дедушки станут очень перспективным рынком.

Старение общества создает вызовы, которые требуют определенных решений в рамках пенсионной реформы, стратегий экономической реформы, социальной политики, вообще пересмотра тех принципов, которые еще недавно казались незыблемыми. Экономическим процессам, связанным со старением населения, придумали поэтическое название — «серебряная экономика».

Поскольку литовское общество стареет в два раза быстрее, чем этот процесс проходит в среднем по ЕС, страна должна готовиться к переменам на рынке труда и обеспечить более высокий уровень жизни, сообщает Государственный центр стратегического анализа. Об этом информирует BNS.

Аналитик центра Индре Пусевайте сказала, что в 2050 году больше половины жителей Литвы 50 лет и старше будут участниками «серебряной экономики», а у Литвы нет плана подготовки к этому процессу. «Мы провели анализ и видим, что сейчас у государства нет программы, которая позволила бы справиться с грядущими вызовами и воспользоваться возможностями. Есть разные программы, меры, но все они раздроблены между программами разной степени важности, раздроблено и финансирование. В интересах государства — выбор и осуществление такой программы», – считает И. Пусевайте.

По ее словам, надо заботиться об увеличении продолжительности жизни, пропагандировать здоровый образ жизни, расширять культуру обучения несмотря на возраст. Кроме того, стареющее общество чаще всего понимают как вызов, однако на деле оно формирует новый рынок услуг и товаров, создает новую модель трудовых отношений. «В публичном пространстве все слишком часто концентрируются на финансовых ограничениях, но мало говорят о возможностях», – заметила специалист.

Стареющее население означает более высокие медицинские и социальные издержки — пенсии — и увеличивающуюся нагрузку на работающее население. Если в настоящее время на четырех работников приходится один пожилой житель, то через несколько десятилетий на двух рабочих придется один пенсионер. Складывающаяся ситуация — это вызов для рынка труда.

Более того, Литва по данным 2019 года занимает пятое место среди стран Евросоюза с самой высокой долей работников в возрасте от 55 до 64 лет. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat. По данным исследования, в Литве этот показатель составил 68,5 процента. При этом доля работающих мужчин предпенсионного возраста – 70,5 процента, а доля женщин – 66,9 процента.

По прогнозам Еврокомиссии, через 30 лет возрастная медиана жителей Литвы составит 51 год и будет на 7 лет выше, чем сейчас. Тогда старше литовцев будут только итальянцы, португальцы и хорваты. В 1990 году в Литве возрастная медиана составляла 33 года, а популяция была одной из шести самых молодых в Европе.

С 1990 по 2019 год количество жителей страны сократилось почти на 1 млн. – до 2,8 млн. Средняя медиана возраста увеличилась на 11 лет, до 44. Это значит, что сейчас половина жителей Литвы старше 44 лет.

Информация «ЛК», BNS