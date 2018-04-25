В эпоху пандемии: жить стало дешевле?

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Осень пришла к нам с нарастающей волной пандемии, снова подтолкнув нас к сбавлению темпов жизни. Во время весеннего скачка игроки пищевой цепочки воспользовались ситуацией, немного подняв цены, и что же происходит сейчас?

На фоне растущей угрозы COVID-19 продуктовые корзины в Литве дешевеют уже несколько месяцев подряд, сообщает портал сравнения цен Pricer.lt. Уже сейчас средняя цена корзины самых дешевых продуктов питания составляет около 55 евро.

Анализ цен средней корзины самых дешевых продуктов питания в октябре 2020 года показывает, что ее стоимость в магазинах Литвы снижается шесть месяцев подряд — по сравнению с сентябрем 2020 года стала дешевле на 1,08 евро (два процента) и была всего на 0,01 евро дороже, чем в октябре прошлого года.

Однако до самых низких минимумов, наблюдаемых в декабре 2018 года – 50,47 евро, все еще далеко. Для этого корзина должна подешеветь на 4,18 евро (на 7,7 процента).

После снижения цены корзины на 0,20 евро сеть Maxima остается владелицей самой дешевой корзины (51,8 евро). Сеть Rimi, снизив цены на 2,04 евро, находится на втором месте (53,1 евро). Третье место занимает Lidl, увеличившая стоимость на 0,02 евро (53,51 евро). Norfa, повысив цену корзины на 0,22 евро (54,2 евро), занимает четвертое место. Iki поднимает цену на 0,54 евро (55,85 евро) и занимает пятое место. Сеть интернет-продаж E-Rimi на 3,17 евро снижает цену и сохраняет шестое место, Barbora хотя и снижает цену корзины на 2,89 евро (57,62), остается на последнем, седьмом месте.

Отмечается, что сети ощущают ценовые настроения покупателя, поэтому цена самой дешевой корзины товаров снижается. Например, сеть магазинов Rimi решила укрепить свои позиции собственным лейблом Basic – это товары эконом-класса. Однако цены на самые популярные товары повышаются – очевидно, чтобы предлагать покупателям больше акций перед праздниками. Такова общая картина, подытоживает портал сравнения цен Pricer.lt.

Кстати, все страны ЕС обязаны подсчитывать согласованный по общей методике индекс потребительских цен, пользуясь специальным классификатором для представления товаров и цен. Конечно, большинство товаров и услуг используются всеми, но все-таки есть и отличия — возьмем тот же сыр: в одной стране пользуется спросом один сорт, а в соседней – другой. Потребительская корзина ежегодно пополняется новыми наименованиями, так как эксперты стремятся к тому, чтобы корзина как можно точнее отражала потребности.

По данным компании исследования цен Pricer.lt, «хотя показатели заболеваемости повышаются, мы не видим паники покупателей — были небольшие бумы, но это в большей степени из-за того, что население хотело сделать запасы на случай чрезвычайной ситуации, чтобы было меньше посещений магазинов. Так что недостатка в продуктах питания не будет — а значит, и поводов для повышения цен. Это очень хороший пример того факта, что, как только покупатель начинает потреблять и делать более рациональный выбор, торговые центры начинают более жесткую конкуренцию, и цены падают.

Для еще большей экономии мы можем посоветовать вам сравнить вашу корзину покупок самых популярных товаров во всех сетях и выбрать одну — с наиболее подходящей ценой и ассортиментом необходимых товаров, не отвлекаясь на несколько магазинов во время еженедельных покупок, чтобы уменьшить количество контактов. Чтобы иметь возможность оценить для себя, какой магазин вам больше подходит, иногда вам нужно посетить торговый центр в другой сети для полноценного совершения покупок: продавцы конкурируют, меняются — возможно, что общее предложение другого магазина будет более привлекательным.

В Литве и Польше цена продуктовой корзины одна из самых низких в ЕС. В список стран с низким уровнем цен на продукты также вошли Венгрия, Чехия, Болгария и Румыния.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ