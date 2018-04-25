«Золотые сценические кресты» – лучшим театральным работам

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5 ноября в Литовском национальном театре оперы и балета состоялась церемония награждения ежегодной премией деятелей профессионального театрального искусства – памятными знаками Министерства культуры «Золотой сценический крест» и “Серьга Бориса Даугуветиса” за работы в 2019 году.

По сложившейся традиции театральная премия вручается 27 марта – в Международный день театра, но в этом году пандемия не дала возможности провести церемонию вовремя. Всего в Министерство культуры поступило 80 предложений на номинацию, а экспертное жюри оценивало лучших из них.

Церемонию награждения вели актриса театра и кино Нелли Савиченко и солист оперы Рафаил Карпис, который получил главную сценическую награду как лучший солист страны. Он был отмечен за роль Панга в опере «Турандот» Дж. Пуччини, а также за роли Рассказчика, Губернатора, Лорда I и Вандердендура в оперетте Леонарда Бернстайна «Кандид».

К слову, для Литовского национального театра оперы и балета 2019 год выдался богатым на премьеры, которые не остались без внимания. Пять «Золотых сценических крестов» остались в копилке театра в различных номинациях. Больше всего наград получил балет «Дни, минуты»: престижной премии были удостоены композитор Мария Пашкявичюте за музыку к балету; за лучшую хореографию – Мартинас Римейкис; солистка балета Юлия Станкявичюте — за женскую роль. Театральной награды был также удостоен легенда театрального мира Роберт Уилсон, который в 2019 году выступил в качестве режиссера, сценографа оперы Пуччини «Турандот», а «Золотой сценический крест» в Литве ему был присужден именно за лучшую сценографию этого спектакля. Солистке оперы Ирене Милькявичюте за многолетний вклад в сценическое искусство была вручена Премия благодарности.

Кроме того, хореограф М. Римейкис и балерина Ю. Станкявичюте (за роль Эгле) также были награждены за работу в танцевальном спектакле «Эгле, королева ужей», представленном в репертуаре Клайпедского государственного музыкального театра.

Другими обладателями «Золотого сценического креста» за 2019 год стали режиссер Яна Росс за спектакль «Сказки Венского леса», актриса Паулина Тауянскайте за роль Марите и актриса Аушра Пукелите за роль Валерии (роль второго плана) в этом же спектакле (Государственный молодежный театр). Актер Лукас Малинаускас — за роль Феликса в спектакле «Скользящая Люче» (OKT / Вильнюсский городской театр); актер Паулюс Маркявичюс — за роль Мартинаса в спектакле «12 граммов на север» (роль второго плана, Вильнюсский государственный малый театр); солистка Асмик Григорян — за роль Лизы в опере «Пиковая дама» (Вильнюсская городская опера); танцор Марюс Пинигюс — за роль в танцевальном спектакле «Выгорание» (танцевальная труппа «Nuepiko»); драматург Римантас Рибачяускас — за звуковой опыт в драматургии о Вильнюсском гетто «Наполнитель» (культурный центр «Оперомания»); за спектакль «Утка, Смерть и Тюльпан» — творческая группа: Юрате Тримакайте, Церисе Гийон, Томас Демай, Феликс Батайлу – за создание спектакля для детей и юношества (Вильнюсский театр «Леле»); режиссер Тадас Монтримас в номинации «Опыт года» – за создание иммерсивного спектакля «Дядя Ваня» (Русский драматический театр Литвы).

Памятный знак «Серьга Бориса Даугуветиса» был вручен актеру, режиссеру Дарюсу Гумаускасу за чуткое раскрытие опыта и создание социально-просветительского проекта «Монголия».

Прямая речь

Режиссер спектакля «Дядя Ваня» Тадас Монтримас о награде

«Это волнующая, вдохновляющая и очень важная профессиональная оценка. Прежде всего хочу поблагодарить руководителя Русского драматического театра Литвы Ольгу Полевикову за любопытство, смелость и поддержку, а директора Литературного музея А. Пушкина Надежду Пятраускене за откровенность и всяческую поддержку. Также я благодарю весь коллектив театра и творческую группу – художника Ирину Комиссарову, композитора Дарюса Разгунаса и актеров РДТЛ за то, что поверили и не жалели себя во время создания этого «Опыта года»! И, конечно, хочу поблагодарить комиссию “Золотого сценического креста” за появление этой номинации: думаю, что это очень важный шаг в расширении понимания и границ возможностей театрального искусства. Желаю спектаклю расти дальше, коллегам – безопасно отпраздновать, зрителям – не болеть, а театру – раскрыться в новых формах жизни», – пожелал режиссер.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ