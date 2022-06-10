Амортизация последствий инфляции

Пенсии по старости в среднем увеличатся на 25 евро до 510 евро для пенсионеров с обязательным стажем, средняя пенсия увеличится на 22 евро — до 482 евро. Средние пенсии по инвалидности увеличатся на 10–21 евро. Базовые социальные выплаты составят 46 евро, база пенсионного пособия будет 173 евро, база целевых компенсаций – 138 евро, размер поддерживаемых государством доходов – 147 евро. После повышения всех этих пособий их получатели в зависимости от категории будут получать на 11,5–51,75 евро в месяц больше, чем сейчас. Меньше всего увеличится пособие по утрате кормильца, больше всего – пенсионное пособие для людей до 24 лет с 100% нетрудоспособностью.

После повышения базового размера социальных выплат увеличиваются и зависящие от него пособия: например, «детские» деньги до 80,5 евро, а для многодетных, малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами – до 127,88 евро. Также увеличатся одноразовые пособия на детей и пособия для беременных, выплаты по опеке, размер выплат на расходы, связанные с покупкой необходимых вещей, выплаты для людей, присматривающих за учащимся ребенком, выплаты родителям двойняшек (тройняшек и т.д.), выплаты на усыновленных детей, выплаты на детей, отцы которых были призваны в армию.

После повышения базы целевых компенсаций в зависимости от потребностей по уходу за человеком выплаты увеличатся на 7,2-31,2 евро. После повышения поддерживаемого государством размера в среднем размер социального пособия увеличится на 109-125 евро. Этот размер актуален при выявлении права на денежную социальную помощь малоимущим жителям, права на социальную помощь для школьников, дополнительные выплаты на детей, помощь на приобретение или аренду жилья и другие выплаты.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ