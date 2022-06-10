Цены на заправках бьют рекорды

Цены на бензин на литовских заправках на минувшей неделе превысили 2 евро за литр. Исполнительный директор Литовского союза АЗС Видас Шукис отметил, что цены на топливо зависят от разных факторов. «Нередко люди считают, что владельцы заправок закладывают в цену слишком высокую прибыль, — отметил исполнительный директор. — В последнее время наша маржа — это 10 центов».

По словам Г. Скайсте, можно было бы уменьшить использование ископаемого топлива и продвигать возобновляемые источники энергии в Литве через налоги, но сейчас из-за чрезвычайно высокой инфляции для этого не время. По ее словам, новые меры налоговой политики были бы сложным решением в такой ситуации.

«Мы можем прибегнуть к налоговой политике, но это будет сложно, особенно в нынешней ситуации, когда уровень инфляции в Литве один из самых высоких в Европейском союзе», — сказала министр.

По ее словам, «зеленая» экономика в Литве сейчас в приоритете, но раньше важнее была энергетическая независимость страны от России, которая использовала ресурсы как средство давления.

«В прошлом мы платили «Газпрому» за газ больше, чем другие страны. Теперь у нас есть свобода покупать энергоносители где угодно, но при этом выросли цены на международных рынках», — сказала Г. Скайсте.

По словам министра, энергетическая независимость и возобновляемые источники энергии дают Литве возможность не только самостоятельно производить энергию, но и меньше ее использовать.

«Это возможность не только покупать там, где хотим, но и производить энергию из возобновляемых источников у себя дома и устанавливать свои цены, создавая при этом условия меньше ее использовать, реновируя многоквартирные дома», — сказала Г. Скайсте.

Неутешительный прогноз инфляции

В мае предварительная инфляция перевалила за 18%, в связи с этим министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что высокая инфляция сохранится и летом.

«Неопределенность на рынках очень высока, и сказать точно, какая будет ситуация, никто не может. Ожидается, что инфляция может длиться все лето, как из-за сравнительной базы, так и из-за недавно принятых решений, поскольку и на инфляцию, и на экономические показатели оказывают влияние события в Украине», — отметила министр в интервью информационному радио Ziniu radijas.

Г. Скайсте подчеркнула, что инфляция является рекордной по всему ЕС и еврозоне, заметнее всего она ощущается в странах, которые больше всего связаны с экономикой Украины, Беларуси и России.

«В этом, должно быть, страны Балтии являются рекордсменами, в Эстонии самая высокая инфляция по ЕС, в Литве и Латвии — она тоже достаточно высокая. Две трети этой инфляции обусловлены именно внешними факторами», — заявила министр.

Кстати, инфляция уже сказалась на снижении покупательной способности жителей Литвы. Рост объемов розничной торговли в апреле в Литве был ниже, чем в среднем в Евросоюзе, показывают данные Евростата.

За год — в апреле по сравнению с апрелем 2021 года — розничная торговля в Литве выросла на 2,7%, а во всем ЕС — на 5%. В Латвии объемы розничной торговли увеличились за год на 4,9%, в Эстонии — на 13,1%.

За месяц — в апреле по сравнению с мартом — торговля сократилась в Литве на 1,7%, а Латвии — на 3,9%, в Эстонии — на 1,6%. В среднем в ЕС розничная торговля за месяц сократилась на 1,3%.

Для снижения последствий инфляции с 1 июня введены новые социальные выплаты, однако Г. Скайсте не исключает, что осенью может возникнуть необходимость в новых мерах, если война затянется, санкции будут множиться, и воздействие на показатели инфляции увеличится.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ