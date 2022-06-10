Фестиваль «Территория слова»

17.00, 18.00 – Автобусная поэтическая экскурсия «Маленькая вильнюсская одиссея».

Участники на туристическом автобусе в сопровождении поэта Игоря Савина и актеров РДТЛ Л. Гнатенко и И. Абрамовича совершат поэтическое путешествие по улицам Вильнюса. Это уникальная возможность увидеть и почувствовать любимый город через слово, поэзию и музыку.

Стоимость билета – 10 евро.

18.00 – Моноспектакль Е. Богданович «Иосиф, Марина и Анна». Малая сцена.

Елена Богданович рассказывает истории взаимоотношений И. Бродского, М. Цветаевой и А. Ахматовой с Литвой и Вильнюсом через призму собственного восприятия творчества этих поэтов.

Стоимость билета – 6 евро.

19.00 – 20.00 – Поэтические скамейки. Сквер у центрального входа РДТЛ.

У театра собираются поэты разных веков и поколений. Зрители слушают стихи, сидя рядом с поэтами на одной скамейке.

Вход свободный.

20.00 – Перформанс «Спектакль, который не состоялся». Коридоры и подвал РДТЛ.

Представление посвящено премьере спектакля «Маруся Чурай», которая не состоялась 27 февраля 2022 г. в Донецком академическом областном драматическом театре в Мариуполе в связи с трагическими событиями в Украине.

Вход свободный.

20.00 – 02.00 – «Open Mic: поэзия». Уличная сцена.

В 20.00 мероприятие открывают поэты С. Морейно, И. Белов, И. Савин, Э. Сашко, Е. Шеремет, Н. Шарова, Е. Жолонко, а также рэп-исполнители Kamuza, Stygle, Da Real Patricia, E. Bechter и другие поэты и музыканты.

С 22.00 на уличной сцене у входа в РДТЛ действует открытый микрофон, во время которого каждый может подняться на сцену и прочесть свои стихи.

В 22.00 во дворе театра у «костров» собираются барды и исполнители авторской песни.

Вход свободный.

21.00 – спектакль «За что». Театр августа. Сцена М8

Спектакль рассказывает о ночи 29 октября 1937 г., когда в лесном урочище Куропаты сотрудниками НКВД были убиты поэты, переводчики и другие деятели белорусской культуры. В спектакле звучат стихи убитых в эту ночь поэтов.

Стоимость билета – 6 евро.

22.30 – Концерт Nakapiano (А. Шпаковская, И. Клименко). Сцена М8

Nakapiano – акустический проект белорусской рок-группы Naka, лидер которой дважды была вынуждена покинуть свой дом – Беларусь, а потом – Украину. В песнях Naka – предельная честность мыслей и чувств.

Стоимость билета – 6 евро.

18 июня, суббота:

12.00 – Детская поэтическая программа-квест «Планета Поэзии» для детей 6-11 лет. Пространство театра.

Участники вместе с поэтом-проказником отправятся в увлекательное путешествие, полное веселых встреч и заданий, чтобы собрать разрушенную планету Поэзии.

Стоимость билета – 7 евро.

13.00 – 15.45 – Встречи на Малой сцене:

13.00–14.00 – «Казусы и узусы в работе переводчика»: С. Морейно, И. Белов.

Беседа о специфике современного перевода поэзии. Поэты-переводчики делятся своим опытом, рассказывают истории и случаи из своей переводческой жизни.

14.30–15.30 – «Разоблачение “кухни” поэзии»: С. Морейно, И. Белов, П.И. Филимонов.

Беседа о современной поэзии, о том, как поэт XXI в. пишет стихи и как его состояние, окружение, расположение тела влияют на конечный результат.

Вход свободный.

17.00, 18.00 – Автобусная поэтическая экскурсия «Маленькая вильнюсская одиссея».

Участники на туристическом автобусе в сопровождении поэта Игоря Савина и актеров РДТЛ совершат поэтическое путешествие по улицам Вильнюса. Это уникальная возможность увидеть и почувствовать любимый город через слово, поэзию и музыку.

Стоимость билета – 10 евро.

17.00 – Mоноспектакль Е. Богданович «Иосиф, Марина и Анна». Малая сцена

Елена Богданович рассказывает истории взаимоотношений И. Бродского, М. Цветаевой и А. Ахматовой с Литвой и Вильнюсом через призму собственного восприятия творчества этих поэтов.

Стоимость билета – 6 евро.

19.00 – «Три поэта на одной сцене: С. Морейно, И. Белов, П. И. Филимонов». Сцена М8.

Поэтический вечер поэтов из трех стран: Латвии, Польши и Эстонии. Все различия и сходства их менталитетов, основ творчества, жизненных позиций – в одном вечере поэзии.

Стоимость билета – 6 евро.

21.00 – Спектакль о поэтах-шестидесятниках «Оттепель». Большая сцена.

Спектакль о жизни и творчестве поэтов-шестидесятников, «глотке свободы» в период, когда поэты могли писать не так, как от них требует партия, а как велит им сердце.

Стоимость билета – 6 евро.

19 июня, воскресенье:

12.00 – 16.00 «Поэтические мастерские» на Малой сцене:

12.00 – 13.00 – Сергей Морейно: «Геометрия стихотворения».

Участники, работая с пространственно-временными категориями внутри текста, создадут новые стихотворения исходя из предложенных поэтом-ментором структур и инструментов.

13.30-14.30 – Игорь Белов: «Как построен дом Джека».

Участники, опираясь на правила и законы построения детской поэзии, из серьезного произведения создадут стихотворение для детей.

15.00-16.00 – П. И. Филимонов: «Поэзия в режиме реального времени».

Участники узнают секреты и специфику написания текста в прямом эфире, а также то, как этими механизмами пользоваться в повседневной жизни поэта.

16.00 – Презентация поэтических сборников. Малая сцена.

АБОНЕМЕНТ НА МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ* – 20 евро!

* Поэтическая экскурсия «Маленькая вильнюсская одиссея» и детская поэтическая программа-квест «Планета Поэзии» для детей 6-11 лет в стоимость абонемента не входят.*