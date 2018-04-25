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Аналитики: с переизбранием А. Дуды Литве придется выбирать между Брюсселем и Варшавой

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После переизбрания президентом Польши придерживающихся консервативных взглядов Анджея Дуды Литве, возможно, придется лавировать между расходящимися позициями Брюсселя и Варшавы при оценке правовых реформ, однако сотрудничество в области обороны и энергетики должно оставаться тсным благодаря сходному отношению к российской угрозе, говорят аналитики. 

«Интрига остается из-за отношений с Брюсселем. Если Еврокомиссия (ЕК) или Европейский совет инициируют голосование по вопросу о верховенстве права в Польше или состоится дискуссия об увязке формирования бюджета с принципом верховенства права — тут Литва в очередной раз окажется в довольно затруднительной ситуации», — сказал  BNS доцент университета Витаутаса Великого Анджей Пушкто. 

«До этого времени Литва поддерживала Польшу, невзирая на то, что в Литве преобладает желание ускорить и усилить интеграцию Евросоюза (ЕС)», — сказал он. 

Во втором туре президентских выборов в воскресенье А.Дуда одержал победу, набрав 51,21% голосов, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который придерживается либеральных взглядов, набрал 48,79% голосов.

По мнению А. Пукшто, результаты голосования показали, что польское общество сильно расколото, а раскол этот может усиливаться.  

Он считает, что заставить власти Польши пересмотреть внешнюю политику и политику безопасности могут разве что выборы в США — в случае проигрыша Дональда Трампа. 

«Без сомнения, и А. Дуда, и все правящие в таком случае потеряют очень важного союзника, и тогда, если США перестанут быть главным и безусловным партнером, может быть, тогда Польша как-то попытается произвести какую-то перезагрузку во внешней политике и политике безопасности. Пока кажется, что конфронтация с Брюсселем в ближайшие месяцы точно слабее не станет», — сказал политолог. 

По его словам, в области военной и энергетической безопасности позиции Литвы и Польши должны оставаться сходными. 

«Страны объединяют общие интересы военной и энергетической безопасности, совместные проекты — создание линий электропередачи, Via Baltica, Rail Baltica. Скорее всего, все эти проекты будут продолжаться, сотрудничество в области безопасности точно будет продолжаться, враг остается тот же — главным источником угрозы являются Кремль и путинская Россия», — сказал А. Пукшто. 

По словам политолога Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витиса Юркониса, после выборов важным вопросом будет вопрос о позиции А. Дуды — попытается ли он сплотить народ или будет держаться «более раскалывающего курса».

«От этого как раз и будет зависеть, каким будет здоровье демократии в соседнем государстве, и отношения Варшавы с Брюсселем, и с соседями», — сказал В. Юрконис BNS.

По его словам, здоровье демократии в Польше — очень важный вопрос на уровне всей Европы. 

«Если мы видим, что ЕС является исключительным образованием в мире, в котором исключительным свойством является уважение к демократии и правам человека, свободам, то очень важно сильно не отклоняться от международных стандартом. Повестка дня прав человека, наверное, не будет приоритетом, но главное, чтобы стандарты прав человека не были попраны, а Брюссель или международные организации напомнили об этом, чтобы к этому не было враждебного отношения и чтобы Польша ушла в дрейф таким курсом, каким ушла Венгрия», — сказал В. Юрконис. 

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