Антисанитария в школьной столовой

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В начальной школе имени Пранаса Довидайтиса в Казлу-Руде остановили работу столовой, поскольку еда для учеников готовилась в антисанитарных условиях, сообщает пресс-служба Мариямпольского отдела Государственной продовольственной и ветеринарной службы (VMVT). Такое решение было принято после плановой инспекции в школе.

Специалисты увидели, что еду для учащихся готовили в загроможденной и грязной столовой. Посуда была плохо помыта и не продезинфицирована. Производственные поверхности были изношены, а меню не соответствовало требованиям Минздрава.

В зоне приготовления мяса и овощей не было горячей водопроводной воды. В помещениях для хранения овощей система освещения не работала, и производство осуществлялось без соблюдения технологических требований. Сырье и готовые продукты хранились ненадлежащим образом, из-за чего возникало загрязнение и плесень, кроме того, учет продуктов не велся вовсе.