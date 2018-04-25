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Образование,Общество

Антисанитария в школьной столовой

Фото www.vmtt.lt

В начальной школе имени Пранаса Довидайтиса в Казлу-Руде остановили работу столовой, поскольку еда для учеников готовилась в антисанитарных условиях, сообщает пресс-служба Мариямпольского отдела Государственной продовольственной и ветеринарной службы (VMVT). Такое решение было принято после плановой инспекции в школе.

Специалисты увидели, что еду для учащихся готовили в загроможденной и грязной столовой. Посуда была плохо помыта и не продезинфицирована. Производственные поверхности были изношены, а меню не соответствовало требованиям Минздрава.

В зоне приготовления мяса и овощей не было горячей водопроводной воды. В помещениях для хранения овощей система освещения не работала, и производство осуществлялось без соблюдения технологических требований. Сырье и готовые продукты хранились ненадлежащим образом, из-за чего возникало загрязнение и плесень, кроме того, учет продуктов не велся вовсе.

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В столовой начальной школы не хватало холодильного и производственного оборудования, а раковина в зоне переработки овощей была засорена. Та же самая раковина использовалась для мытья производственного оборудования и столовых приборов.

Отмечается также, что мало кто из поваров столовой носил спецодежду. В результате нарушений была приостановлена работа столовой, а нарушения было указано устранить в самое ближайшее время.

Информация литовских СМИ      

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