В проекте – электронные визы для посещения почти всей России

С 1 января 2021 года электронная виза будет введена одновременно во всех наиболее востребованных туристами городах России. Иностранным гражданам будет предоставлен более гибкий и удобный режим въезда и пребывания на территории страны.

Бесплатная электронная виза с 1 июля 2019 года действует для посещения Калининградской области. Чаще всего заявки на оформление документа подавали жители Литвы, Латвии, Польши, Германии и Эстонии.

Аналогичный режим для жителей 53-х стран, включая страны Балтии, введен с 1 октября 2019 для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Бесплатная однократная виза действует в течение 30 дней. На территории России иностранные граждане смогут находиться не более восьми суток. Они имеют право передвигаться исключительно в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кстати, десятки заграничных путешественников, приехавших в Петербург по электронной визе, покинули страну в принудительном порядке. Для некоторых знакомство с красотами Северной столицы пока ограничилось пунктом погранконтроля и трансферной зоной аэропорта, сообщает Фонтанка.ру.

Причина – в ошибках при заполнении анкеты и неверно рассчитанном сроке пребывания. Большинство совершили промахи по неопытности: для европейских туристов оформление визы процесс новый и непривычный. Но порой электронная форма не оставляет выбора: нужная строка в анкете отсутствует, объяснений нет, а пограничники не настроены прощать промахи.

Наиболее частая причина — неправильно указанное имя. С такой проблемой в основном сталкиваются граждане стран, в чьих алфавитах используются диакритические значки — символы над, под и между буквами. В том случае, если в написании фамилии или имен представлены знаки национального языка, не входящие в латинский алфавит (такие как, например, Ñ, É, Ü, Ç и т.д.), то при заполнении соответствующих полей заявления необходимо указывать транслитерированные значения, которые представлены в первой машиночитаемой строке вашего паспорта. Другая распространенная ошибка – неправильная дата или номер паспорта.

Информация «ЛК», BNS