  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Курьёзы недели

Подробнее...
default image
Каждый герой – яркая и характерная личность.

Подробнее...
default image
«Операция «Мы», или Невероятное приключение»

Подробнее...
default image
Новые встречи со старыми друзьями

Подробнее...
default image
В Вильнюсе - встреча с аниматором Сергеем Мериновым

Подробнее...
default image
Аналитика рынка недвижимости

Подробнее...
default image
Штраф за курение

Подробнее...
default image
В проекте – электронные визы для посещения почти всей России

Подробнее...
default image
Антисанитария в школьной столовой

Подробнее...
default image
Возможно ли дежавю в экономике?

Подробнее...
default image
Экономический рост Литвы замедляется

Подробнее...
default image
Российское посольство в Литве: «Заботу» оценили

Подробнее...
default image
Дан Позняк олимпийский чемпион из Литвы

Подробнее...
default image
Что делать, завидев проблесковые маячки

Подробнее...
default image
Индекс потребительского доверия

Подробнее...
default image
Телефонный обман

Подробнее...
default image
Интернет-мошенники вторглись в сферу инвестиций: как быть начеку и сохранить деньги?

Подробнее...
default image
Требования к утилизации отходов

Подробнее...
default image
«Мудрость и ответственность уходят из государства»

Подробнее...
default image
У населения – полмиллиарда литов

Подробнее...
TOP,Общество

В проекте – электронные визы для посещения почти всей России

Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел России начало подготовку проекта о краткосрочной электронной визе для туристов, которая позволит иностранцам находиться в популярных российских городах до 16 дней, сообщает посольство России в Литве.

Однократная виза для краткосрочного пребывания в России сроком до 16 дней вводится с 1 января 2021 года, сообщается в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время въезд в Россию на основании электронной визы происходит через пункты пропуска Владивостока и Дальневосточного федерального округа, особой экономической зоны в Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

афиша

С 1 января 2021 года электронная виза будет введена одновременно во всех наиболее востребованных туристами городах России. Иностранным гражданам будет предоставлен более гибкий и удобный режим въезда и пребывания на территории страны.

Бесплатная электронная виза с 1 июля 2019 года действует для посещения Калининградской области. Чаще всего заявки на оформление документа подавали жители Литвы, Латвии, Польши, Германии и Эстонии.

Аналогичный режим для жителей 53-х стран, включая страны Балтии, введен с 1 октября 2019 для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Бесплатная однократная виза действует в течение 30 дней. На территории России иностранные граждане смогут находиться не более восьми суток. Они имеют право передвигаться исключительно в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кстати, десятки заграничных путешественников, приехавших в Петербург по электронной визе, покинули страну в принудительном порядке. Для некоторых знакомство с красотами Северной столицы пока ограничилось пунктом погранконтроля и трансферной зоной аэропорта, сообщает Фонтанка.ру.

Причина – в ошибках при заполнении анкеты и неверно рассчитанном сроке пребывания. Большинство совершили промахи по неопытности: для европейских туристов оформление визы процесс новый и непривычный. Но порой электронная форма не оставляет выбора: нужная строка в анкете отсутствует, объяснений нет, а пограничники не настроены прощать промахи.

Наиболее частая причина — неправильно указанное имя. С такой проблемой в основном сталкиваются граждане стран, в чьих алфавитах используются диакритические значки — символы над, под и между буквами. В том случае, если в написании фамилии или имен представлены знаки национального языка, не входящие в латинский алфавит (такие как, например, Ñ, É, Ü, Ç и т.д.), то при заполнении соответствующих полей заявления необходимо указывать транслитерированные значения, которые представлены в первой машиночитаемой строке вашего паспорта. Другая распространенная ошибка – неправильная дата или номер паспорта.

Информация «ЛК», BNS                     

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600