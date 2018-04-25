Штраф за курение

По замыслу депутатов, административное дело может быть открыто, если на нарушение пожалуется владелец или житель квартиры в конкретном доме и предъявит доказательства.
Депутаты Сейма предложили наказывать жителей республики штрафами за несоблюдение требований Закона о контроле за табаком, табачными продуктами и сопутствующими товарами.
Инициативу внесли парламентарии Томас Томилинас и Аста Кубилене. Теперь нарушителями могут стать не только люди, находящиеся в общественных местах, но и собственники жилья, помещения и находящиеся в них. Штраф может составить от 90 до 150 евро. Также депутаты предложили возбуждать административные дела против нарушителей закона, которые курят на балконах, террасах или лоджиях в многоквартирных домах.
Однако, по предложению парламентариев, судопроизводство может начаться только тогда, когда законно проживающий в этом доме человек, задекларировавший свое место жительства в этом доме, или его представитель на законных основаниях предоставляет заявление вместе с данными, которые подтверждают факт незаконного курения.
Если законопроект поддержит большинство депутатов во всех чтениях, изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2020 года.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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