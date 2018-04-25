Штраф за курение

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По замыслу депутатов, административное дело может быть открыто, если на нарушение пожалуется владелец или житель квартиры в конкретном доме и предъявит доказательства.

Депутаты Сейма предложили наказывать жителей республики штрафами за несоблюдение требований Закона о контроле за табаком, табачными продуктами и сопутствующими товарами.

Инициативу внесли парламентарии Томас Томилинас и Аста Кубилене. Теперь нарушителями могут стать не только люди, находящиеся в общественных местах, но и собственники жилья, помещения и находящиеся в них. Штраф может составить от 90 до 150 евро. Также депутаты предложили возбуждать административные дела против нарушителей закона, которые курят на балконах, террасах или лоджиях в многоквартирных домах.