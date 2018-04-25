Возможно ли дежавю в экономике?

Расширение базы налогообложения недвижимого имущества уже более полугода поддерживали «аграрии» и социал-трудовики, но министр финансов не получил поддержки со стороны Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) и фракции «Во благо Литвы», сформированной на базе бывших членов партии «Порядок и справедливость».

Налог на загрязняющие автомобильные выхлопы поддержали «аграрии» и несколько членов фракции «Во благо Литвы», а социал-трудовики и ИАПЛ-СХС не выразили поддержку.

Повышение налогов на активы банков и для торговцев могут остановить выводы юристов о том, что такие решения могут быть антиконституционными.

По мнению аналитиков, замешательство вызвано страхом политиков перед принятием непопулярных решений в связи с приближением выборов в Сейм, недостаточного лидерства болеющего премьера Саулюса Сквернялиса и концентрации лидера “аграриев» Рамунаса Карбаускиса на спорах со спикером Викторасом Пранцкетисом.

«Отклонение достаточно важных законопроектов свидетельствует о том, что в парламенте нет надежного большинства, которое бы поддерживало предложения правительства», – сказал BNS политолог Томас Янялюнас.

Он утверждает, что без обеспечения более высоких доходов правительству, возможно, придется отказаться от повышения части социальных выплат, а это перечеркнет стремление хоть насколько-то более значительно снизить социальное неравенство.

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас, работающий в Литовской конфедерации бизнеса, утверждает, что налоговые предложения в Сейме представляют люди, не обладающие для этого достаточной компетенцией, а решения принимаются в последнюю минуту.

«Мы делаем все в последнюю ночь, как студент перед экзаменом, который не делал домашнюю работу», – добавил он.

Идущие в Сейме дискуссии М. Дубниковас назвал «борьбой между средним классом и людьми, не помнящими прошлого, которые верят в твердую мохнатую руку государства».

Экономист Жигимантас Маурицас из банка Luminor считает, что хаос в парламенте обусловлен тем, что налоговые проекты были представлены достаточно поздно, и как общественности, так и Сейму, не хватило времени их обсудить.

Он прогнозировал, что недостающие доходы бюджета, скорее всего, попытаются компенсировать за счет еще более медленного, чем ожидалось ранее, роста не облагаемого налогами минимума доходов.

«Я не думаю, что правительство и Сейм решатся урезать расходы. Были объявлены щедрые обещания, а в следующем году уже выборы. Я склонен считать, что внимание будет направлено на реализуемую сейчас налоговую реформу, особенно, если говорить о следующем годе и о повышении не облагаемого налогами минимума, может быть принято решение повышать его еще медленнее», – сказал Ж. Маурицас.

«Вероятно, что немного дефицитным будет весь бюджет сектора власти», – прогнозировал Ж. Маурицас. В проектах правительства предусматривается, что в следующем году профицит сектора власти составит 0,2% внутреннего валового продукта.

По словам экономиста, с ростом государственных обязательств, пробуксовыванием сборов налогов и заморозкой проблем эффективности публичного сектора на фоне замедления экономического роста или приближения кризиса у Литвы не будет иного выбора, как поднять налоги для покрытия возникающего дефицита бюджета вместо поощрения экономического роста. «Я переживаю по поводу легкого, но определенного дежавю, что это уже было в 2008-2009 годах», – добавил экономист.

Министерство финансов прогнозирует, что рост экономики Литвы в ближайшее время замедлится. В этом году ВВП Литвы должен вырасти на 3,7%, в следующем году – на 2,4%, а в 2021–2022 годах – на 2,3%.

Наибольшую угрозу экономике Евросоюза представляют риски торговой войны с США и хаотичного выхода Соединенного Королевства, однако банковская система оценивается как более подготовленная к трудному периоду, чем десять лет назад.

Подготовлено по сообщениям СМИ