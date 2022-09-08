Анушаускас на конференции доноров Украины призвал не делать пауз в поставках оружия

В четверг он участвовал во встрече Контактной группы по обороне Украины на базе ВВС США в германском Рамштайне, проведенной по приглашению министра обороны США Ллойда Остина.

«Мы должны максимально ускорить производство вооружения и военной техники в наших странах. Военные Украины нуждаются в бесперебойных поставках оружия, так как Россия готовится к долгой войне. Мы не можем делать паузы», — сказал Анушаускас.

На встрече так называемых доноров литовский министр также подчеркнул необходимость поддержки Украины в сфере военной подготовки.

«С апреля мы начали обучение украинцев в Литве. За полгода мы обучили на различных курсах около 150 украинских военных. В октябре планируем подготовку специалистов по артиллерийскому вооружению. Наконец, мы поддержим проводимую Великобританией базовую военную подготовку двумя ротациями по 15 инструкторов в каждой», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Литва берет на себя долгосрочные обязательства по поддержке в подготовке специалистов, но в этой сфере все страны должны стараться лучше координировать свои действия, чтобы добиться максимально возможного эффекта.

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