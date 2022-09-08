Арестович о членстве Украины в НАТО: после победы в войне все изменится

Он также сказал, что Украина нужна НАТО больше, чем самой Украине НАТО, потому что ситуация с Россией вызывает большую напряженность для Альянса, а Украина будет сильным восточным флангом.

«Мы на передовой НАТО, мы защищаем свои жизни, ценности НАТО, народы НАТО. Просто дайте нам оружие, и мы защитим вас от России», — сказал Арестович.

Президент Гитанас Науседа сказал на этой неделе, что Украина надеется получить приглашение вступить в блок, когда в следующем году в Литве будет проходить саммит Альянса. Он утверждал, что обсуждал это со своим украинским коллегой Зеленским.

Планируется, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе в июне 2023 года.

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