Перелом в войне будет достигнут, когда украинцы вернут себе Херсон, говорит Арестович

По его словам, в четверг утром украинские силы провели две контратаки, одну в Херсонской и другую в Харьковской областях.

«Мы не можем назвать города из-за информационной безопасности, но вы можете прочитать это в Telegram-каналах», — добавил он.

По его словам, за сутки украинским силам удалось отвоевать около 50 километров территории, взять много военной техники и пленных.

«Мы заберем Крым, заберем все оккупированные территории, заберем Донбасс. У нас 95% поддержки со стороны правительства, общества, армии, чтобы эта война закончилась военной победой над российской армией», — утверждал Арестович.

По словам Арестовича, российская пропаганда основана «только на нападении», но не готова давать своим гражданам нарративы на случай поражений.

«Пропаганда и нарративы созданы только для нападения, захвата земель и людей. Если их остановят или они потерпят поражения, проиграют — все нарративы исчезнут, пропаганда исчезнет, Россия начнет разваливаться после того, как мы вернем себе Херсон или другую большую территорию», — заявил представитель украинской президентской администрации.

По его словам, Россия с трудом собирает наступательные силы, ей не удается обеспечить мобилизацию и необходимые ресурсы.

Говоря об опасениях Запада по поводу энергетического кризиса, он подчеркнул, что это всего лишь «часть информационной войны».

«Но даже если будет холодная зима, которая принесет некоторые хлопоты, это будет просто одна зима, чтобы покончить со всей энергетической зависимостью от России (…). Я думаю, Европе следует набраться терпения на одну зиму, чтобы покончить с зависимостью от Кремля. Это отличная возможность, потому что если нет, Кремль будет пытаться использовать это снова и снова», — сказал Арестович.

Он утверждал, что не видит энергетической угрозы для Запада, тогда как Украина, по его словам, столкнется с такой угрозой, если Россия с приближением зимы нанесет удары по инфраструктуре, обеспечивающую украинцев теплом.

«Однако я не верю в этот сценарий даже для Украины, не говоря уже о Европе», — подчеркнул Арестович.

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