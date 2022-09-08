Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Британские СМИ отмечают, что сын Елизаветы II, наследный принц Чарльз, немедленно, не дожидаясь коронации, становится королем Великобритании.

В заявлении также отмечается, что «король и королева-консорт останутся в замке Балморал сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра».

Ранее в четверг стало известно, что у врачей вызывало беспокойство состояние здоровья королевы. В шотландский замок Балморал начали съезжаться члены королевской семьи.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. В июне 2022 года в стране отпраздновали 70-летие со дня восшествия королевы на британский трон. За период ее правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс, которую королева назначила на пост 6 сентября 2022 года.

В 1947 году будущая королева вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, в браке родились принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна. Наследником престола является принц Чарльз, за ним — его старший сын принц Уильям, следующие по порядку — дети Уильяма Джордж, Шарлотта и Луи.

Супруг королевы принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года, за два месяца до своего сотого дня рождения.

В феврале 2022 года стало известно, что королева заразилась коронавирусом, у нее проявились легкие симптомы болезни.

В начале мая королева Великобритании пропустила открытие сессии парламента, тогда это объяснили тем, что она «продолжает испытывать эпизодические проблемы с подвижностью». Тронную речь прочел принц Уэльский Чарльз. До этого Елизавета II открывала каждую сессию парламента с 1952 года, за исключением 1959 и 1963 годов, когда была беременна.

В начале июля стало известно, что Елизавета II передаст принцу Чарльзу часть своих обязанностей. Корректировки в список обязанностей монарха были внесены впервые за десять лет.